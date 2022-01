Czego ludzie oglądają najwięcej na Twitchu? Gry zepchnięte z tronu

Nie GTA, nie CS:GO i nie LoL, a „Rozmowy" to najpopularniejsza kategoria na Twitchu w 2021 roku. Użytkownicy Twitcha spędzili w niej prawie 3 miliardy godzin w poprzednich dwunastu miesiącach.

„Rozmowy" nowym trendem

Streamerzy na Twitchu coraz częściej odchodzą od transmitowania po prostu gier. Obecnie wielu z nich po prostu przesiaduje w kategorii „Rozmowy", gdzie toczy dyskusje z innymi twórcami lub z czatem. Ponadto popularną czynnością jest reagowanie na żywo na wydarzenia, najnowsze piosenki czy też trailery filmów. To wszystko dzieje się w zakładce „Rozmowy".

Okazuje się, że jest ona najpopularniejszą kategorią w 2021 roku, bijąc pozostałe na głowę. Według statystyk Streamscharts.com użytkownicy Twitcha w „Rozmowach" spędzili 2,983 miliarda godzin w ubiegłym roku. Szczyt oglądalności wyniósł zaś 2 868 345 widzów w jednym momencie.

Takie wyniki „watch time’u", czyli łącznego czasu spędzonego na transmisji przez widzów, dają „Rozmowom" pierwsze miejsce wśród wszystkich kategorii na Twitchu. Na 2. pozycji znalazło się nieśmiertelne Grand Theft Auto 5. Legendarna gra wygenerowała 1,855 miliarda obejrzanych godzin. Co ciekawe, to skok o dwie pozycje do przodu w wykonaniu GTA V. Wzrost popularności kilkuletniej gry jest efektem zwiększonego zainteresowania GTA RP, czyli „Role Play", w którym streamerzy odgrywają role znane z prawdziwego życia, tylko w grze.

Stare gry nadal się dobrze trzymają

Na trzecim miejscu zaś wylądował League of Legends. Gra Riot Games osiągnęła 1,719 miliarda oglądanych godzin. To trzecia i ostatnia kategoria, która wygenerowała ponad miliard oglądanych godzin.

Poza podium znalazł się Fortnite. Na 5. miejscu zaś wylądował Valorant, czyli razem z siódmym Call of Duty: Warzone, najświeższa gra w zestawieniu. Pozostałe miejsca zajmują Minecraft, CS:GO, Apex Legends i Dota 2, czyli tytuły, które są na rynku od lat. W przypadku niektórych z nich duże znaczenie odgrywają turnieje esportowe, które potrafią przyciągnąć miliony widzów przed monitory.

