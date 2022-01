Polak zagra w prestiżowym turnieju. Jakie ma szanse na zwycięstwo?

Katowicki Spodek już za niespełna dwa miesiące rozpali się od emocji związanych z mistrzostwami świata StarCrafta II. Nim jednak dojdzie do kolejnej odsłony Intel Extreme Masters w stolicy Śląska, profesjonalni gracze muszą rozegrać jeszcze jeden turniej. Jego wynik może zaważyć o tym, kto będzie mieć szansę na walkę o najważniejszy tytuł.

Turniej ostatniej szans

Występ na mistrzostwach świata, zupełnie jak w każdej innej grze, jest dedykowany wyłącznie dla najlepszych. Gracze mogą zapewnić sobie bilet do Katowic na dwa sposoby: wygrywając go w jednym z turniejów lub osiągając wystarczająco wysokie miejsca w rankingu punktowym EPT.

Punkty ESL Pro Tour są dystrybuowane podczas ważnych turniejów równolegle do nagród pieniężnych. Im wyższe zawodnik osiągnie miejsce, tym więcej punktów wpada na jego konto.

W przeciągu ostatniego roku wyłącznie jeden Polak, Mikołaj "Elazer" Ogonowski, zdołał zgromadzić wystarczająco wiele punktów, aby móc być spokojnym występu w Katowicach. Obecna pozycja w rankingu premiuje go do występu w etapie Play-ins, jednak udany występ podczas przedostatniego turnieju cyklu 2021/22 może zapewnić awans bezpośrednio do głównej części turnieju.

Polak kontra reszta świata

Już dziś o 15:00 rozpoczną się zmagania w ramach fazy grupowej turnieju DreamHack SC2 Masters 2021: Last Chance. W koszyku oznaczonym literą "A", który zostanie rozegrany jako pierwszy, umieszczony został Elazer. Jego rywalami będą wyłącznie sami Azjaci: Lee "Rogue" Yeol, Joo "Zest" Sung-wook oraz Li "TIME" Peinan.

Aby zapewnić sobie miejsce w głównym etapie mistrzostw świata podczas Intel Extreme Masters Katowice, Ogonowski musi dojść aż do finału. Zatem po ewentualnym sukcesie w fazie grupowej czeka go rywalizacja w play-offach, gdzie będzie musiał wygrać dwa spotkania. Należy mieć jednak na uwadze, że to już w pierwszych spotkaniach gracz x-kom AGO będzie musiał zmierzyć się z wielokrotnymi zwycięzcami najbardziej prestiżowych turniejów.

Moim zdaniem nie jest to nierealne. W ostatnich tygodniach Elazer miał ogromny wzrost formy, co sam potwierdził w rozmowie oraz robiąc imponujące wyniki w turniejach online - ocenia Igor "Indy" Kaczmarek, wiodący komentator StarCrafta II w Polsce, zapytany o szanse reprezentanta Mikołaja - Presja na pewno jest ogromna. Gra w końcu na światową czołówkę. Nie jest to jednak sytuacja dla niego nowa. W ciągu najbliższych dni będę go mocno dopingować.

Jeśli chcecie dołączyć do grona wspierających Elazera, nie zapomnijcie obejrzeć spotkań na żywo. Transmisję ze spotkań w języku polskim poprowadzi Igor "Indy" Kaczmarek na swoim kanale w serwisie Twitch.TV.

