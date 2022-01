Ponad milion dolarów do wygrania. Poznaliśmy harmonogram ESL Pro Tour w Starcrafcie

StarCraft II to gra z jedną z najdłuższych historii w esporcie. Obecnie pozostaje w cieniu dominujących tytułów, jednak organizatorzy turniejów o niej nie zapominają. Poznaliśmy harmonogram ESL Pro Tour, czyli turniejów, gdzie najlepsi staną przed szansą zdobycia przeszło miliona dolarów.

Seria turniejów rozpocznie się już w maju

Najbliższym turniejem kolejnego cyklu ESL Pro Tour jest DreamHack SC2 Masters: Summer 2022. Odbędzie się on w Walencji w dniach od 1 do 3 lipca, jednak cykl kwalifikacji rozpocznie się już na początku maja. Zakładając format z poprzednich lat, do głównego etapu zawodów dostanie się szesnastu najlepszych graczy z eliminacji regionalnych.

Nie będzie to jedyny DreamHack na liście trzeciego sezonu ESL Pro Tour. Edycja ziomowa odbędzie się w Atlancie od 18 do 20 listopada, zaś proces kwalifikacji ruszy przeszło dwa miesiące wcześniej. Gracze biorący udział w zmaganiach w Atlancie, jak i w Walencji, zmierzą się o 338 tys. dolarów

Nowe turnieje w cyklu EPT

W 2022 roku, w cyklu ESL Pro Tour pojawią się dwa nowe turnieje organizowane przez inne podmioty. Mowa o HomeStory Cup XXIII oraz TeamLiquid Star League 9, które odbędą się kolejno od 21 do 24 lipca oraz od 29 lipca do 4 sierpnia.

Ich pula nagród nie jest jeszcze znana, jednak obie inicjatywy mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze strony ESL oraz Blizzarda w wysokości do 100 tys. dolarów. Więcej szczegółów poznamy bliżej terminów poszczególnych turniejów.

Wszystko zakończą Katowice

Intel Extreme Masters w Katowicach stał się kluczowym punktem w esportowym kalendarzu StarCrafta II. Wraz z zakończeniem wspierania organizacji turnieju podczas BlizzConu, to właśnie zmagania w stolicy Śląska uważane są za swoiste mistrzostwa świata.

Turniej organizowany w Spodku i sąsiadującym Międzynarodowym Centrum Kongresowym będzie zdecydowanie najbardziej okazałym ze wszystkich. Zgodnie z tradycją odbędzie się on na początku przyszłego roku, zaś jego pula wyniesie oszałamiające 500 tys. dolarów.

