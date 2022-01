Rekordowy kontrakt w esporcie. Siedmiocyfrowa kwota dla zawodnika

To już nie jest zwykłe granie w gry, a ogromny biznes. Esport przyciąga coraz więcej widzów, a co za tym idzie sponsorów i ostatecznie pieniądze. Jedna z największych agencji esportowych pochwaliła się podpisaniem ogromnego kontraktu.

Prawie milion dolarów rocznie

Pieniądze w esporcie kojarzyły się głównie z ogromnymi pulami nagród. W zeszłym roku pobito rekord – na The International 10 organizatorzy rozdali ponad 40 milionów dolarów najlepszym drużynom na świecie w Dota 2.

Warto jednak pamiętać, że gracze nie zarabiają tylko dzięki wygranym na turniejach esportowych. Dla profesjonalistów przede wszystkim ważne jest wynagrodzenie w organizacji, którą reprezentują. Obecnie najlepsi mogą liczyć na kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów miesięcznie. Traktują to jako podstawę pensji.

Do obu wynagrodzeń dochodzi trzecie – od sponsorów. Gracze mogą reklamować produkty nie tylko w spotach reklamowych, ale także w mediach społecznościowych i na transmisjach na Twitchu. Jerome Coupez – agent esportowy – pochwalił się na Twitterze ogromnym kontraktem, który udało mu się dopiąć dla jednego ze swoich podopiecznych.

- Przed chwilą podpisaliśmy roczny indywidualny kontrakt warty niemalże milion dolarów dla jednego zawodnika. To szalenie ekscytujące. To dopiero początek dla esportowców, jeszcze mamy sporo do zrobienia – napisał agent.

Coupez jest założycielem Prodigy Agency – jednej z największych agencji esportowych na świecie. W swoich szeregach ma takich graczy jak Mathieu „ZywOo" Herbaut, Richard „shox" Papillon, Adil „ScreaM" Benrlitom i Tyson „TenZ" Ngo. Nie brakuje również polskich wątków – to Kacper „Inspired" Słoma, Mateusz „mantuu" Wilczewski i Miłosz „mhL" Knasiak. Agencja łącznie ma kilkudziesięciu esportowców z różnych gier.

Który esportowiec więc podpisał tak duży kontrakt? Tego Coupez nie zdradza, możemy się jednak domyślać, że chodzi tutaj o największe gwiazdy ze stajni Prodigy Agency. Gdybyśmy mieli spekulować, celowalibyśmy w ZywOo, czyli najlepszego gracza CS:GO na świecie w latach 2019 i 2020. Francuz jest ogromną gwiazdą w swoim kraju i poza jego granicami.

