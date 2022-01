Nowa postać w League of Legends. Co o niej wiemy?

Szeroki wachlarz przeszło 150 postaci w League of Legends wkrótce ulegnie powiększeniu. W przeciągu minionych godzin Riot Games ujawniło szczegóły dotyczące nowej postaci - poznajmy wspólnie Zeri, Iskrę Zaun.

REKLAMA

Zobacz wideo Recenzujemy "It Takes Two". Czy warto zagrać?

Zeri w League of Legends. Kiedy będzie dostępna?

Data dodania Zeri do gry nie jest znana. Nie możemy jednak spodziewać się tego w najbliższych dniach. Jedyne przesłanki o bohaterce pochodzą z oficjalnej strony League of Legends. Te zostały szybko usunięte, lecz jak mówi słynne przysłowie - w Internecie nic nie ginie.

Proces dodania nowej postaci do League of Legends jest długi. Po jej oficjalnym zaprezentowaniu trafi na serwer testowy, aby wykluczyć ewentualne błędy i dokonać poprawek balansujących przed dodaniem do gry. Zeri na PBE trafi zapewne wraz z testami aktualizacji 12.2.

Genialny nastolatek w końcu dołącza do G2. Hitowy dzień transferowy

Zeri w League of Legends. Jakie są jej umiejętności?

Na chwilę obecną umiejętności Zeri pozostają niewiadomą. W zamieszczonych informacjach dane nam było poznać jej historię oraz rolę. Ta jasno wskazuje, że nową postacią zagramy w roli Marksmana.

Analizując biografię Zeri możemy dojść do wniosków, że będzie to postać bazująca na energii elektrycznej, która wzmacnia samą bohaterkę jak i jej broń. Niewykluczone jest, że jednym z jej atutów będzie wysoka mobilność.