Świetny debiut nowego gracza. Polacy wygrywają na start ligi akademickiej

MOUZ NXT po wczorajszym transferze Miłosza "mhL" Knasiaka może być już utożsamiane z polską drużyną, bowiem w pięcioosobowym zespole jest aż trzech Polaków. Myszki bronią tytuł najlepszej akademii CS:GO na świecie. W 3. sezonie ligi akademickiej wygrali na start z Eternal Fire Academy.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Polski zespół w czołówce

Jeśli w drużynie jest minimum trzech graczy z jednego kraju, to zespół można zaklasyfikować jako reprezentanci danego państwa. Po transferze Miłosza "mhL" Knasiaka możemy to powiedzieć o MOUZ NXT, przy którym obecnie widnieje polska flaga. 19-latek dołączył do Huberta "Szejn" Światłego i Kamila "siuhy" Szkaradka, dzięki czemu niemiecka organizacja posiada w swoich szeregach łącznie trzech Polaków.

MOUZ NXT to obecnie najlepsza akademia CS:GO na świecie. Zespół wygrał dwukrotnie ligę akademicką i w trzecim sezonie ma również taki zamiar. Świadczy o tym bardzo dobry start. Myszki bowiem w pierwszym spotkaniu wygrały z Eternal Fire Academy najpierw 16:9, a później 16:12, tym samym notując komplet punktów.

Zabawny błąd w FIFA 22. Piłkarze Tottenhamu zapomnieli, jak to jest wygrywać puchary

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Już w pierwszym meczu zabłysnął Miłosz "mhL" Knasiak. Polski snajper na Inferno ustrzelił ACE'a, a jego akcję można obejrzeć poniżej. Później 19-latek był najlepszym graczem na serwerze podczas potyczki na Mirage'u. Ciężko wyobrazić sobie lepszy debiut. Z niecierpliwością czekamy na kolejne występy mhLa w barwach MOUZ NXT.

Obecnie Myszki zajmują 1. miejsce w grupie B. 6 stycznia czeka ich starcie z FURIA Academy. Polski zespół jest jednak faworytem niezależnie od tego, z jakim rywalem się będzie mierzył. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:20, a polska transmisja odbędzie się na kanale 3leaguegg.

Polskie gry docenione. Cyberpunk 2077 w elitarnym gronie