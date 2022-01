Jak Kacper Kozłowski wypada w FIFA 22? Ma jeden spory atut

Ten drugi klub to obecny lider ligi belgijskiej. Dlaczego Kozłowski trafił akurat tam? Obie drużyny należą do tego samego właściciela, więc ruch ten wydaje się bardzo logiczny. 18-latek złapie pierwsze doświadczenie w zagranicznym futbolu, a jak dobrze pójdzie, pomoże Belgom zdobyć mistrzostwo. Będzie to naturalne przejście z PKO Ekstraklasy do Premier League.

Kacper Kozłowski w FIFA 22

W FIFA 22 Kozłowski może się pochwalić oceną na poziomie 68 punktów. Jednak prawdziwy profit, który zyskamy kupując młodego Polaka w trybie kariery będziemy widzieć kilka sezonów później. Wszyscy wiemy, że nowy skrzydłowy Brighton ma wielki talent. Zdają sobie z tego sprawę również twórcy FIFA 22, dlatego jego potencjał został oceniony na 85 punktów.

Jak na skrzydłowego przystało, Kozłowski może się pochwalić świetnymi umiejętnościami motorycznymi. EA oceniło jego przyśpieszenie na 78 punktów. Jeszcze lepiej wypada jeśli chodzi o zwinność i balans - 85 punktów. Drybling oraz kontrola piłki również zostały wysoko ocenione - kolejno na 74 i 73 punkty.

FIFA 22. Co musi poprawić Kacper Kozłowski?

Jednak są kwestie, które reprezentant Polski musi poprawić, jeżeli chce być jeszcze lepszym skrzydłowym. Jedną z takich rzeczy jest wykończenie akcji. 59 punktów w przypadku ofensywnego zawodnika to trochę zbyt niski wynik.

Twórcy gry za to docenili jeszcze inną cechę Polaka. Osoby, które miały z nim do czynienia często podkreślają, że niesamowicie sobie radzi w stresujących sytuacjach i tak naprawdę nic nie jest w stanie go zdeprymować. Pewnie dlatego jego opanowanie w grze oceniono na 77 punktów.

Wiemy jak Kozłowski wypada w trybie kariery. A jak to wygląda w FIFA Ultimate Team? Bardzo podobnie. Jego tempo to 74 punkty, zaś drybling 75. Nieźle to wygląda przy fizycznych cechach młodego zawodnika - 67 punktów. Co ciekawe, według EA, lepiej sobie radzi w obronie (59) niż przy strzałach (58).

Kacper Kozłowski w Brighton

Znakomita dyspozycja w ostatnich miesiącach, a także udane wejście do reprezentacji Polski sprawiło, że Kacper Kozłowski znalazł się na celowniku wielu europejskich klubów. Szczególnie często wspominano o Premier League jako kierunku, który nastolatek może obrać po odejściu z Pogoni Szczecin.

W ostatnich tygodniach nasiliły się informacje łączące Kozłowskiego z transferem do Brighton & Hove Albion. - To typ piłkarza, którym bylibyśmy zainteresowani. Zawsze szukamy piłkarzy, którzy mogą nam pomóc teraz i w przyszłości - mówił o pomocniku reprezentacji Polski trener zespołu, Graham Potter.

Wszelkie spekulacje zostały potwierdzone w środę rano. Angielski klub poinformował o transferze Kozłowskiego, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Jak dodał włoski dziennikarz - Fabrizio Romano - Brighton & Hove Albion zapłacił za Polaka osiem milionów funtów.

