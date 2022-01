Najbardziej znienawidzona karta w FIFA 22. Nieoczywisty powód

Nowa karta specjalna Aubameyanga nie porwała tłumów. Wręcz przeciwnie gracze FIFY 22 wyrazili swoje niezadowolenie, negatywnie oceniając wersję „Moments" na popularnym portalu futbin. Napastnik ma najbardziej znienawidzoną kartę ze wszystkich piłkarzy FIFA 22.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Zły odbiór karty

Aubameyang otrzymał niedawno swoją pierwszą kartę specjalną w FIFA 22. Gabończyk otrzymał wyróżnienie w ramach wydarzenia „Moments", dzięki któremu jego statystyki w grze uległy znacznej poprawie.

Zwykła karta napastnika Arsenalu jest oceniona na 85, karta „Moments" na 89. Dlaczego więc jest to najbardziej znienawidzona wersja na portalu futbin? W końcu Aubameyang to bardzo dobry wybór do każdego składu w FIFIE. Zawodnik posiada znakomite statystyki strzałów, tempa i dryblingu, czyli najważniejszych cech napastnika.

Zaskakujący transfer mhLa? Europejska organizacja skupuje polskie talenty

Powód jest tylko jeden – absurdalnie wysoka cena karty. Nie można jej bowiem uzyskać na wolnym rynku, a by ją zdobyć, trzeba wykonać Wyzwanie Budowania Składów. Producenci gry postawili jednak bardzo wysokie wymagania względem tego Wyzwania. W rezultacie, by uzyskać kartę „Moments" Aubameyanga, trzeba wydać od 460 do 490 tysięcy monet, w zależności od platformy.

Karta 'Moments' Aubameyanga w FIFIE 22 jest najczęściej minusowaną na futbinie. screenshot

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Cena rozwścieczyła więc graczy, którzy masowo minusują kartę na futbinie. To jeden z najpopularniejszych portali, który jest ogromną bazą i źródłem wiedzy na temat FIFY. Aktualnie karta Aubameyanga w wersji „Moments" ma 14010 łapek w dół, co czyni ją najbardziej znienawidzoną kartą w FIFIE 22. Dla porównania jego zwykła wersja ma zaledwie 695 łapek w dół.

Gabończyk przebił tym samym Cristiano Ronaldo, którego wersja „zawodnika miesiąca" ma 13956 łapek w dół. Powód minusowania karty? Również ten sam – ogromna cena i wymagania dotyczące Wyzwania Budowania Składów. Gdyby obie karty można byłoby sprzedać na wolnym rynku w grze, zapewne wycena byłaby znacznie niższa i dostosowana do realiów rynkowych.

Najpopularniejsi piłkarze FIFA 22. To ulubieńcy graczy