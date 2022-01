Nowości w League of Legends. Ciekawe zmiany. Gracze będą zadowoleni?

Nowy sezon w League of Legends niezmiennie kojarzony jest z szeregiem uaktualnień do samej gry. Nie inaczej będzie w tym roku. Gracze będą mogli rozpocząć ponowną walkę o jak najwyższe miejsce w rankingu już 7. stycznia.

Patch 12.1 w League of Legends. Kiedy możemy się go spodziewać?

Bazując na informacjach udostępnionych przez pracownika Riot Games Phloxa, aktualizacja oznaczona numerkiem 12.1 trafi na serwery League of Legends jeszcze w tym tygodniu.

Odwołując się do klasycznych terminów wprowadzania uaktualnień przez dewelopera gry, implementowania zmian możemy spodziewać się w nocy z wtorku 4. stycznia na środę 5. stycznia. Serwery przez kilka godzin mogą być niedostępne, a ich wyłączenie zostanie poprzedzone trzy godziny wcześniej poprzez zablokowanie kolejek rankingowych.

Patch 12.1. w League of Legends. Zmiany w bohaterach i przedmiotach.

Lista zmian dotykających bohaterów oraz przedmiotów jest stosunkowo krótka. W zajawce aktualizacji wyszczególniono dwie postacie, które zostaną wzmocnione. Są nimi Diana oraz Gangplank, które wraz z wprowadzeniem wcześniejszych zmian w systemie przedmiotów oraz run zaczęły nieco odstawać względem innych championów. Riot Games nie pominęło także serii osłabień - te dotkną Rek’Sai oraz Sonę.

Mówiąc o nerfach, nie można zapomnieć o osłabianych przedmiotach. Największe zmiany spośród wszystkich itemów dostępnych w sklepiku podczas gry w League of Legends dotkną Immortal Shieldbow. Gracze decydujący się na zakup tego mitycznego przedmiotu muszą być świadomi mniejszej premii do punktów ataku - z 55 do 50. Dodatkowo zmniejszeniu uległa otrzymywana bariera. Teraz jej wytrzymałość będzie zawarta w przedziale od 275 do 650 punktów, względem wcześniejszego od 300 do 800 punktów.

Patch 12.1 w League of Legends. Duże zmiany w umiejętności Teleport

Ogromne zmiany odnotujemy w jednej z umiejętności przywoływacza - Teleporcie. Wraz z wprowadzeniem aktualizacji, gracze będą zmuszeni do przyjęcia szeregu nowości. Czas odnowienia Teleportu wyniesie 360 sekund, czy sześć minut. Umiejętność będzie możliwa do użycia wyłącznie na strukturach, takich jak wieże. Dodatkowo po przeniesieniu, użytkownik nie otrzyma premii do prędkości poruszania.

Momentem przełomowym w aspekcie omawianej mechaniki będzie 14. minuta gry. Wówczas umiejętność Teleport zostanie zmieniona na Unleashed Teleport. Jej działanie będzie bliźniacze do zasad, które znamy dziś: gracze znów będą mogli teleportować się do swoich minionów oraz wardów. Po użyciu zyskamy premię do prędkości poruszania, a czas odnowienia zostanie pomniejszony do 270 sekund.

