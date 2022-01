Najpopularniejsi piłkarze FIFA 22. To ulubieńcy graczy

Transfery PSG spowodowały, że to gracze Ligue 1 stanowią największą grupę wśród najpopularniejszych piłkarzy w FIFIE. Warto dodać, że w zestawieniu zachowano odpowiednie pozycje, by stworzyć miarodajną jedenastkę.

Ligue 1 triumfuje

Leo Messi, Marquinhos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma i Aurelien Tchouameni – to przedstawiciele Ligue 1, którzy znaleźli się w jedenastce najczęściej wybieranych piłkarzy przez graczy FIFA w 2021 roku. Mowa o kartach podstawowych zawodników, jedynie w przypadku Tchouameniego chodzi o kartę specjalną Francuza – a dokładniej o wersję „w formie" z oceną ogólną 82.

Dominacja Ligue 1 to efekt transferów PSG. W letnim okienku 2021 do stolicy Francji ściągnięto Leo Messiego, Hakimiego i Donnarummę, którzy następnie znaleźli się w jedenastce najpopularniejszych zawodników. To potwierdzenie jak duży potencjał marketingowy drzemie obecnie w ekipie z Paryża.

Premier League ustępuje

Czterech przedstawicieli ma angielska Premier League. Są to Kevin de Bruyne, N’Golo Kante i dwa nowe nabytki Manchesteru United – Cristiano Ronaldo na pozycji napastnika i Raphael Varane. We wszystkich przypadkach nie ma mowy o zaskoczeniach, bowiem każdy z wymienionych piłkarzy to znakomity wybór do składu w FIFIE.

Premier League dotychczas dominowała w takich zestawieniach, teraz jest inaczej. Warto jednak nadmienić, że nie jest to jedenastu najpopularniejszych piłkarzy, a drużyna złożona z takowych. Oznacza to, że są to najpopularniejsze karty na danej pozycji. Poniżej można zobaczyć cały skład.

Słabość Serie A i Bundesligi

Jedenastkę uzupełnia duet z Realu – Vinicius Junior i Ferland Mendy. Co ciekawe w zestawieniu brakuje graczy z Serie A i Bundesligi. Dlaczego w takim składzie nie ma Roberta Lewandowskiego? Polak jest drugim najwyżej ocenionym piłkarzem w FIFA 22, ale jego szczegółowe statystyki sprawiają, że nie jest on perfekcyjnym wyborem do drużyny. Inaczej jest w przypadku Tchouameniego, który nie posiada wysokiej oceny ogólnej, ale mimo to jest bardzo użyteczny.

