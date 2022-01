Dopiero grali razem w zespole. Teraz staną naprzeciw siebie

Korea Południowa to jeden z najlepszych regionów League of Legends. Do wznowienia spotkań dojdzie już w środę, 12 stycznia. Ruszą wówczas zmagania w ramach wiosennego splitu 2022. Już pierwszego dnia rozgrywek będziemy świadkami niezwykle emocjonującej rywalizacji.

Starcie niedawnych sojuszników: Faker kontra Teddy

Pierwszego dnia wiosennych zmagań ujrzymy dwa pojedynki. W pierwszym z nich DRX podejmie Liiv Sandbox. Fani jednak najbardziej oczekują starcia, które rozpocznie się tuż po nim. Wówczas na Summoner’s Rift zameldują się formacje T1 oraz Kwangdong Freecs, dotychczas kojarzone jako Afreeca Freecs.

Z pozoru jest to mecz jak każdy inny, lecz w tym wypadku budzi ogromne emocje. Wszystko zawdzięczamy dwóm zawodnikom po przeciwnej stronie barykady - Fakerowi oraz Teddy’emu. Gracze zaledwie kilka miesięcy temu grali w jednej drużynie, osiągając pułap półfinałów mistrzostw świata pod szyldem T1. Będzie to zatem niemal bratobójczy pojedynek.

Mała ilość meczów w ciągu jednego dnia względem innych regionów, takich jak Europa czy Ameryka Północna spowodowana jest wykorzystaniem innego formatu rozgrywek. W Korei Południowej wykorzystywany jest bowiem system best of three, przez co drużyny celem wyłonienia zwycięzcy spotkania muszą rozegrać dwie lub trzy mapy, a nie jedną.

Korea pełna zmian

Podobnie jak w innych głównych regionach, w Korei doszło do wielu zmian w składach organizacji. Jedną z najważniejszych był transfer Teddy’ego z T1 do Kwandong Freecs. Tę drużynę zasiliło jednak dwóch innych zawodników wielokrotnych mistrzów świata - Ellim oraz Hoit.

