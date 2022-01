Przebudowa w AGO ROGUE. Organizacja sięga po posiłki z LEC

Powołane do życia u schyłku 2019 roku, AGO ROGUE na dobre wgryzło się w krajobraz polskiej sceny League of Legends. Przez minione lata drużyna skupiała się wyłącznie na rywalizacji w Ultralidze, wielokrotnie stając na najwyższych szczeblach podium. Dzięki temu organizacja miała szanse na występy międzynarodowe, ani razu nie pomijając turnieju European Masters, jednorazowo zdobywając tytuł mistrza.

AGO ROGUE. Dobre złego początki

Sukces na europejskich mistrzostwach latem 2020 otworzył ówczesnym reprezentantom zespołu drogę do innych lig regionalnych oraz samego League of Legends European Championship. Organizacja została zmuszona do budowy zupełnie nowej wyjściowej piątki. Skład w większości był zbudowany z Polaków - Jakuba "Sinmivaka" Ruckiego, Damiana "Luckera" Konefała oraz Łukasza "Pyrki" Grześkowiaka. Drużynę uzupełnili dwaj Europejczycy - Lukas "Lurox" Thoma i Chres "Chres" Laursen.

Zespół z powodzeniem rozpoczął 2021 rok, zdobywając mistrzostwo piątego sezonu Ultraligi. Oznaczało to wyjazd na European Masters, jednak graczom nie udało się powtórzyć osiągnięcia poprzedników. Tym razem zespół nie był w stanie wyjść poza fazę grupową turnieju, a wynik został powtórzony zaledwie kilka miesięcy później podczas kolejnej edycji zawodów dedykowanych dla najlepszych drużyn Europejskich Lig Regionalnych. Dodatkowo do letnich rozgrywek AGO ROGUE nie awansowało jako najlepsza drużyna z Polski, lecz uplasowała się tuż poniżej PDW oraz Illuminar Gaming.

Czas na przebudowę

Miniony rok okazał się najsłabszym pod względem osiągnięć w krótkiej historii AGO ROGUE. W pierwszej połowie grudnia społeczność usłyszała o pierwszych zmianach w zespole. Koszulkę na kołek odwiesili Chres, Lurox oraz Pyrka. Dodatkowo z roli głównego szkoleniowca został wykluczony Johan "Klaj" Olsson.

Na chwilę przed Nowym Rokiem organizacja rozpoczęła kampanię w mediach społecznościowych, mającą na celu przedstawienie nowej wyjściowej piątki. Ogłoszono przedłużenie współpracy z Sinmivakiem oraz Luckerem. Pozostałe trzy miejsca zostały uzupełnione zawodnikami dotychczas występującymi w lidze niemieckiej. Partnerem Konefała na dolnej alei został Leon "Leon" Anton, dotychczasowy gracz PENTA 1860. Uzupełnienie zespołu stanowią natomiast dwaj reprezentanci GamerLegion: Jochem "Rabble" van Graafeiland oraz Ardian "Nite" Spahiu.

Wsparcie z LEC

AGO ROGUE sięgnęło także po sprawdzonego w przeszłości trenera. Do drużyny w Ultralidze powrócił Marcus "Blumigan" Blom, który prowadził akademię Rogue jeszcze przed fuzją z x-kom AGO, czyli w 2019 roku.

Blumigan od tamtego czasu nie próżnował. Prężnie rozwijał swoje umiejętności współpracując z główną drużyną Rogue w LEC. Obejmował w niej pozycję assistant coacha, współpracując z niezwykle doświadczonym Simonem "Fredy122" Payne’em.

Na papierze drużyna w nadchodzących rozgrywkach Ultraligi wygląda na mocnego faworyta do tytułu mistrza. Biorąc pod uwagę niezwykle mocną dyspozycję ligi francuskiej, niestety nie można powiedzieć tego samego o rozgrywkach na szczeblu europejskim.

