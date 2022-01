Czy Polacy obronią tytuł? Będzie polska transmisji WePlay Academy League

W końcu doczekaliśmy się polskiej transmisji z WePlay Academy League, w której świetnie sobie radzą Polacy. Ekipa "siuhego" i "szejna" sięgnęła po to trofeum w dwóch ostatnich edycjach turnieju.

Do tej pory do dyspozycji widzów były jedynie transmisje w języku angielskim oraz rosyjskim. Jak się jednak dowiadujemy, wszystko zmieni się wraz ze startem kolejnego sezonu! Prawa do polskiej transmisji uzyskało studio 3League. Wspomnianym wcześniej polskim zawodnikom, a także pozostałym drużynom, będziemy mogli kibicować wspólnie, słuchając przy tym polskiego komentarza!

- Ogromnie cieszy nas to, że możemy wystartować w 2022 roku z tak świetnym projektem. WePlay Academy League na przełomie dwóch ostatnich sezonów pokazało najwyższy poziom realizacji swoich transmisji, jak i turniejów LANowych. Dlatego też jesteśmy zadowoleni, że to właśnie nam powierzono polską transmisje, podczas której wspólnie obejrzymy mecze na bardzo wysokim poziomie, z udziałem naszych dwóch polskich gwiazd - Szejna oraz Siuhego - powiedział Michał Gibadło - Head of Production w firmie 3League.

Ostatnią transmisją realizowaną przez 3League były finały trzeciego sezonu Ligi Streamerów, ponadto na swoim koncie firma ma realizację takich projektów jak Red Bull Campus Clutch, czy Opera GX - That’s My Streamer Na ten moment lista komentatorów nie jest znana, zestawienie casterów zostanie ogłoszone w poniedziałek.

W trzecim sezonie drużyny akademii staną do walki o pulę nagród wynoszącą 100 000$. Co więcej, lista zaproszonych przez WePlay Esports organizacji zostanie rozszerzona o dwie kolejne drużyny. Spirit Academy oraz Eternal Fire Academy, bo o nich właśnie mowa, zadebiutują w lidze w sezonie trzecim. Transmisje będzie można oglądać na kanale Twitch 3League.

Wszystkie organizacje biorące udział w nadchodzącym wydarzeniu:

Grupa A:

NAVI Junior

Young Ninjas

Fnatic Rising

BIG. OMEN Academy

Astralis Talent

Grupa B:

VP.Prodigy

mouz NXT

FURIA Academy

Spirit Academy

Eternal Fire Academy

