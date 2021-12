Gracze znaleźli łatwy posób na strzelanie goli w FIFA 22. Tak wykorzystasz każdy rzut rożny

FIFA 22 nie różni się od poprzednich edycji – w tej grze również liczą się schematy wypracowane przez graczy. Mechanika gry po prostu tego wymaga. Nie inaczej jest z rzutami rożnymi, które można opanować do perfekcji, stosując kilka trików.

Jak strzelać gole z rzutów rożnych?

Trzeba zaznaczyć, że takie rozwiązanie jest skuteczne przede wszystkim w trybie Ultimate Team. Od czego zacząć? Trzeba wykonać sześć kroków, by zdobyć gola z rzutu rożnego. Oto one:

Przed meczem ustaw w „taktykach" rzuty rożne na minimum. Uzyskaj rzut rożny. Przywołaj piłkarza na bliskie rozegranie, poczekaj aż zbliży się maksymalnie do gracza wykonującego rzut rożny. Zauważysz wówczas innego piłkarza, który kręci się przy rogu pola karnego. Podaj do niego z całej siły. Przyjmij piłkę piłkarzem w okolicy pola karnego i dośrodkuj na dalszy słupek.

I to tyle. Dośrodkowanie powinno spaść na głowę jednego z twoich atakujących, który z łatwością wygra starcie w powietrzu. Mniej więcej wygląda to tak, jak na nagraniu autorstwa Penguina Gaming F2P:

Wielu graczy już wykorzystuje ten schemat, by zdobyć przewagę w meczu. Przed takim rozegraniem rzutu rożnego ciężko się bronić, ponieważ obrona ustawia się nienaturalnie i zostawia luki. Wszystko przez to, że przeciwnik stosuje przemyślaną rozgrywkę do rozmontowania defensywy.

Trzeba jednak dodać, że taka sztuczka z rzutami rożnymi to jedna z wielu obecnych w FIFA 22. Tak konstruowanie gry może irytować wielu graczy, którzy narzekają na to, że rozgrywka nie jest spontaniczna, tylko promuje wykorzystywanie utartych schematów. Niestety w każdej edycji istnieją mniej lub bardziej popularne zagrywki, które są charakterystyczne dla danej odsłony. W FIFIE 14 znakomitym przykładem był Christian Benteke, który wygrywał niemal każdy pojedynek główkowy.

