Tak będzie wyglądała jedenastka roku FIFA 22? Jest Lewandowski!

EA Sports co roku wybiera najlepszych piłkarzy, którzy trafiają do Team of the Year. Nie inaczej będzie w najnowszej edycji FIFY. Portal Dexerto przygotował listę zawodników, którzy mają największe szanse na to wyróżnienie.

Bramkarz – Donnarumma

Gianluigi Donnarumma zgarnął za ten rok już kilka nagród. Bardzo możliwe, że znajdzie uznanie również w oczach EA Sports. Włoch jest zawodnikiem PSG, ale największy sukces odnotował w kadrze – został mistrzem Europy, broniąc bramki reprezentacji Włoch. Innym mocnym kandydatem, naszym zdaniem, jest Edouard Mendy, który w przeciwieństwie do Donnarummy miał świetne wyniki w klubie.

Najlepsi obrońcy

Dexerto wytypowało cztery nazwiska, które zasłużyły w tym roku na znalezienie się w Team of the Year. Według portalu będą to Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Leonardo Bonucci i Joao Cancelo. Najbardziej dziwi obecność piłkarza Liverpoolu, który ominął udane EURO 2020 z kadrą Anglii, w klubie zaś zakończył rok bez trofeum.

W pozostałych przypadkach można się jak najbardziej zgodzić. Rudiger ma za sobą fantastyczne miesiące, podczas których został liderem defensywy Chelsea, a także wygrał Ligę Mistrzów i Superpuchar Europy. Bonucci zaś dowodził linią defensywną Włoch na EURO, a Joao Cancelo został mistrzem Anglii z Manchesterem City, będąc jasnym punktem drużyny.

Najlepsi pomocnicy

Środkowa linia składu zdominowana jest przez zawodników z Premier League. Tutaj nie będzie wielkiego zaskoczenia, bowiem Dexerto wyróżniło dwóch graczy Chelsea – Jorginho i N’Golo Kante. Obaj znaleźli się w czołowej piątce plebiscytu Złotej Piłki i wygrali kilka trofeów w ubiegłym sezonie. Kevin de Bruyne zaś zanotował kolejną, świetną kampanię z Manchesterem City. Warto dodać, że rok temu Belg również znalazł się w TOTY.

Najlepsi napastnicy

Skład uzupełnia trójka napastników w postaci Leo Messiego, Mohameda Salaha i Roberta Lewandowskiego. Pierwszy z nich otrzymał Złotą Piłkę i wygrał Copa America, a także Puchar Króla. To wystarczające argumenty, by znalazł się w Drużynie Roku. Mohamed Salah zaś błyszczy przez cały czas w Liverpoolu, rozgrywając obecnie fenomenalny sezon.

Robert Lewandowski to również punkt obowiązkowy w Team of the Year. Każdy fan futbolu zna osiągnięcia Polaka, który w 2021 zmiażdżył konkurencję pod względem strzelonych goli.

Przypomnijmy, że są to zaledwie przypuszczenia co do Drużyny Roku FIFA 22. W porównaniu do FIFY 21 jedynie Kevin de Bruyne i Robert Lewandowski zachowali swoje miejsca. Niektórzy, jak Kante, Messi i Bonucci znaleźli by się w niej po krótszej, bądź dłuższej przerwie.

Czym są karty TOTY? To specjalne wydania kart zawodników, którzy znaleźli się w Drużynie Roku FIFA. Piłkarze otrzymują dzięki nim o wiele lepsze statystyki.

