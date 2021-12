Nastolatkowie, szachista i mistrzowie świata. Polacy zarobili miliony w 2021 roku

Portal esportearnings zbiera dane na temat zarobków esportowców pochodzących z nagród turniejów. W 2021 roku łącznie na esportowych zawodach rozdano prawie 196,5 miliona dolarów.

Polacy wśród najlepszych

Statystyki za 2021 rok prezentują się następująco – na 4046 turniejach rozdano łącznie 196 492 759 dolarów – to dane z portalu esportearnings. Średnio wychodzi 48 564 dolarów na turniej, mediana jednak to zaledwie 1500 dolarów. Jak w tym świecie odnajdują się Polacy?

Całkiem nieźle. Polscy gracze bowiem łącznie wygrali 2 753 915 dolarów w 2021 roku, co daje nam 17. miejsce na świecie pod tym względem (na 124 notowane kraje). Dominują Chińczycy, którzy zgarnęli łącznie prawie 37 milionów dolarów. Bardzo wysoko wylądowali ukraińscy gracze – zajmują 5. miejsce na świecie, a ich zarobki przekroczyły 10 milionów dolarów. To efekt m.in. znakomitej gry Natus Vincere w CS:GO i mistrzów świata w Dota 2.

Jeden turniej zmienił wszystko

Jaki Polak najwięcej zarobił w 2021 roku? To Michał „Nisha" Jankowskim, który wraz z Teamem Secret zajął 3. miejsce na mistrzostwach świata w Docie 2. The International posiadało największą pulę nagród w historii esportu – ponad 40 milionów dolarów. Do Nishy z tej puli trafiło aż 720 320 dolarów, łącznie w 2021 roku zarobił on 746 600 dolarów. Jak widać jeden turniej wystarczył, by 21-latek wskoczył na pierwsze miejsce w kraju i 57. na świecie.

Nastolatkowie podbijają kraj

Dalsze miejsca zajmują gracze Fortnite’a, którzy mają za sobą bardzo udane miesiące. Mowa o trio w postaci Iwa „Setty" Zająca, Macieja „teeq" Radzia i Michała „Kami" Kamińskiego. Cała trójka zarobiła w 2021 roku pomiędzy 174 a 185 tysięcy dolarów, zajmując tym samym 2., 3. i 4. miejsce w polskim rankingu.

Uderzającym faktem jest to, że cała trójka to nadal nastolatkowie. Kami jest najmłodszy – ma 16 lat, pozostała dwójka dopiero osiągnęła pełnoletność. Chłopaki znakomicie radzą sobie na turniejach międzynarodowych i są zaliczani do najlepszych „trójek" w Europie.

Największe sukcesy na dalszym planie

5. i 6. miejsce należą do Patryka „starxo" Kopczyńskiego i „Aleksandra „zeek" Zygmunta, czyli aktualnych mistrzów świata w Valorancie. Obaj zawodnicy reprezentują Acend, z którym wygrali w grudniu turniej Valorant Champions 2021, dzięki któremu wylądowali w pierwszej dziesiątce Polaków pod względem zarobków.

Zdobycie mistrzostwa świata było największym osiągnięciem polskiego esportu w 2021 roku, ale nie przełożyło się to na aż tak duże pieniądze. Starxo w minionych dwunastu miesiącach zarobił niecałe 100 tysięcy dolarów, zeek zaś nieco ponad 88 tysięcy dolarów.

Zaskakująca końcówka

Kto jeszcze znalazł się w TOP10? 7. miejsce zajął Mateusz „mantuu" Wilczewski, wybrany przez sport.pl jako najlepszy polski gracz CS:GO w 2021 roku. Pod względem zarobków również znajduje się najwyżej spośród polskich CS-owców, zarobił bowiem 44 tysiące dolarów.

8. miejsce należy do, tutaj niespodzianka, Jana-Krzysztofa Dudy. To najpopularniejszy polski szachista, który w 2021 roku zarobił wg portalu esportearnings 40 tysięcy dolarów. Pieniądze te pochodzą jednak z turniejów szachowych rozgrywanych w Internecie, a nie z gier wideo. Najwięcej przyniósło mu 2. miejsce na Shenzhen Masters – równe 15 tysięcy dolarów.

9. miejsce należy do kolejnego mistrza świata – Mateusza „Analzq" Jasińskiego, który w 2021 roku wygrał światowy czempionat w Legends of Runeterra. Dzięki temu zarobił 40 tysięcy dolarów, co wywindowało go na 9. miejsce w Polsce.

Topową dziesiątkę zamyka kolejny gracz CS:GO – Paweł „dycha" Dycha. Zawodnik ENCE minione miesiące zalicza do udanych, wystąpił bowiem po raz pierwszy na turnieju rangi Major, który traktowany jest jak nieoficjalne mistrzostwa świata. Dycha w 2021 roku zarobił ponad 37 tysięcy dolarów.

Nagrody z turniejów to nie wszystko

Warto zaznaczyć, że esportowcy nie zarabiają tylko na nagrodach wywalczonych w turniejach. Ważniejszym, przede wszystkim stabilnym, ale niejawnym jest normalna pensja wypłacana co miesiąc. Gracze otrzymują takie wypłaty od organizacji, którą reprezentują. W przypadku najlepszych graczy na świecie mowa nawet o kilkudziesięciu tysiącach dolarów podstawowej pensji.

Ponadto esportowcy to również streamerzy, którzy zarabiają na swoich transmisjach na Twitchu. Otrzymują tam pieniądze z subskrypcji, a także donacje od widzów.

