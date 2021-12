Sensacyjny powrót gwiazdy esportu? Ten transfer okazał się niewypałem

Nicolai Reedtz dołączył do NiP wiosną tego roku. Była to wielka niespodzianka, bowiem nikt nie spodziewał się takiego ruchu. Teraz okazuje się, że już wkrótce przygoda Duńczyka w szwedzkiej organizacji może dość szybko się zakończyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Nicolai "dev1ce" Reedtz wróci do Astralis?

"Dev1ce" dołączył do Ninjas in Pyjamas, gdyż przez cztery lata mieszkał w Szwecji i mówił po szwedzku. W obliczu pandemii i organizacji Majora w Sztokholmie, ta opcja wydawała się dość logiczna. Tym bardziej, że ewidentnie w Astralis coś się wypaliło i skład zmierzał ku zakończeniu wspólnej gry. Debiut gwiazdy nastąpił w nieszczęsnym meczu przeciwko polskiej ekipie Anonymo Esports. Nie był on zbyt udany. Najpierw Polacy wygrali, ale potem z powodu problemów z serwerem NiP zgłosiło sprzeciw i mecz został powtórzony. Szewdzki zespół wtedy okazał się lepszy, ale sporo stracił w oczach kibiców z całego świata.

FIFA jeszcze mocniej stawia na esport. Powstała FIFAe

Dobre wyniki szwedzkiego zespołu pojawiły się po sześciu miesiącch. NIP wygrał IEM Fall i wszedł do czołowej piątki świata. Jednak sztokholmski Major zakończył się dla tej ekipy bardzo nieudanie. Drużyna "dev1ce'a" odpadła w ćwierćfinale PGL Major Sztokholm i na nic zdał się m.in. transfer Patricka "es3taga" Hansena.

Ostatnie wyniki zespołu nie były zadowalające. NIP przegrał podczasów BLAST Premier Fall m.in. z Teamem Liquid będącym w przebudowie. To spowodowało, że Duńczyka nie zobaczyliśmy w play-offach IEM Winter i BLAST Premier World Final. Oficjalnie z powodów zdrowotnych.

"Dev1ce" miałby teraz wrócić do Kopenhagi, ale nie bedzie to prosta transakcja. Transfer ten wycenia się na kwotę między 700 tys. a milionem dolarów. Nicolai Reedtz wydaje się jednak być tym zawodnikiem, który mógłby rozwiązać problemy Astralis. Z pewnością z tego ruchu ucieszyłby się Lukas "gla1ve" Rossander, który obecnie jest zmuszony do gry ze snajperką.

Nowe wydarzenie w FIFA 22. Neymar, Modrić i Pogba z niesamowitymi kartami