Rewolucja w składzie Illuminar Gaming. Odchodzi trener i czterech zawodników

Jak informuje zarząd Illuminar - to moment, w którym drużyna wkracza w fazę restrukturyzacji po długim sezonie rozgrywek. Teraz organizacja zapowiada budowę składu, który powalczy o najwyższe cele w kraju.

Zmiany w Illuminar Gaming

Z drużyną żegnają się Oskar "oskarish" Stenborowski, Tomasz "tomiko" Uroda, Łukasz "mwlky" Pachucki, Martin "maaryyy" Nakonieczny oraz Jędrzej "bogdan" Rokita.

O rewolucji w składzie IHG wypowiedział się Head of Esports, Fryderyk "Veggie" Kozioł. - Dziś rozchodzimy się z sporą częścią składu CS:GO tym samym rozpoczynając etap restrukturyzacji dywizji. Gracze mają wolną rękę w poszukiwaniu nowego domu. To było ciekawe kilka miesięcy zakończonych udaną walką o miejsce w następnym sezonie PLE. Dzięki i powodzenia chłopaki!

W tym składzie Illuminar Gaming zdobyło drugie miejsce podczas PGE Superpucharu Polskiej Ligi Esportowej oraz utrzymało się w PGE Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej. Aktualnie jedynym aktywnym graczem w drużynie CS:GO Illuminar Gaming pozostaje Błażej "zaNNN" Bączkowski.

Trudno powiedzieć, że był to udany okres dla dywizji Counter Strike'a w Illuminar Gaming. Trener miał za zadanie zbudować skład, który miał się rozwijać z każdym miesiącem, aby dołączyć do krajowej czołówki. Tak się nie stało, pomimo tego, że do dyspozycji miał doświadczonego prowadzącego, którym niewątpliwie jest Oskar "oskarish" Stenborowski.

Co dalej z zawodnikami, którzy pożegnali się ze składem? Najlepiej powinien sobie poradzić wcześniej wspomniany "oskarish", który w ostatnim czasie gra z zespołem Anonymo Esports. Pozostali gracze dołączą do krajowej szufli, w trakcie której prawie każda drużyna w Polsce przeprowadzi zmiany kadrowe. Swoje miejsce na scenie powinien również znaleźć "bogdan", którego atutem jest niewątpliwie charyzma. Trenerów na polskiej scenie Counter Strike'a brakuje i z tego co można usłyszeć za kulisami, on również może znaleźć miejsce w którymś z polskich składów. Na razie jednak są to tylko pogłoski. A jak się nie uda, Jędrzej Rokita może zawsze powrócić do komentowania spotkań CS:GO w większym wymiarze.

