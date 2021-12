W CS:GO zdetronizowano króla headshotów. Ukraiński gwiazdor na czele klasyfikacji

Headshoty to najbardziej efektowne strzały w CS:GO. Wielu graczy słynie z bycia „aimerami", czyli zawodnikami, którzy posiadają błyskawiczną reakcję i chirurgiczną precyzję. Dotychczas wzorem był Adil „ScreaM" Benrlitom, Belg jednak został zdetronizowany w klasyfikacji wszechczasów przez gracza Natus Vincere.

Legenda ScreaMa

Benrlitom ostatni swój mecz w CS:GO rozegrał w 2019 roku. To jednak nie przeszkodziło mu w piastowaniu zaszczytnego pierwszego miejsca w klasyfikacji wszechczasów w statystyce headshotów. Belg przez całą swoją karierę utrzymał 68,1% skuteczności, oznacza to, że prawie 7/10 zabójstw z jego rąk było trafieniami w głowę.

ScreaM przez całą karierę był kojarzony jako najlepszy aimer na świecie. Jego precyzja budziła respekt i podziw wśród kibiców i przeciwników. Śledząc historyczne statystyki można zauważyć, że od 2012 co roku Belg był na czele stawki. W 2020 roku porzucił jednak swoją karierę w CS:GO i zaczął budować pozycję w VALORANCIE.

Umarł król, niech żyje król

Mimo tego, że ScreaM od dwóch lat nie zagrał spotkania w CS:GO, nadal utrzymywał pozycję numer 1 w klasyfikacji wszechczasów aimerów. Do czasu. W ostatnich dniach przegonił go Valeriy „B1T" Vakhovskiy. Ukrainiec obecnie może pochwalić się 69,1% skuteczności, co jest wynikiem lepszym o jeden punkt procentowy od Belga.

Tym samym Benrlitom stracił swoją pozycję. Warto jednak zauważyć, że Belgowi było znacznie trudniej utrzymać taką skuteczność. Na portalu HLTV ma zanotowane ponad 37000 rund i 27501 zabójstw. Mimo tak ogromnej próby może pochwalić się 68,1% headshotów.

W przypadku B1Ta mówimy tutaj o wiele mniejszym doświadczeniu. 18-latek w karierze rozegrał zaledwie 4269 rund, w których uziemił 2906 przeciwników. Przy takich liczbach znacznie łatwiej utrzymać wysoki procent skuteczności. Gracz Natus Vincere to jednak duży talent i niewykluczone, że w przyszłości będzie grał jeszcze lepiej. Wówczas zdołałby utrzymać imponujący procent headshotów i tym samym 1. miejsce w klasyfikacji wszechczasów.

