Esportowe gwiazdy przekazały wirtualne przedmioty na aukcję charytatywną. Na liście m.in. AWP pashyBicepsa

Co roku podczas grudnia możemy przeglądać liczne aukcje stworzone z myślą zbiórki pieniędzy na organizacje charytatywne. Nie inaczej jest tym razem. Dosyć nowa inicjatywa powstała w Szwecji, gdzie możemy wziąć udział w licytacjach organizowanych przez "Skins for Charity".

Profesjonalni esportowcy wspomagają aukcję przekazując skórki do broni

Wspomniana akcja polega na licytowaniu wirtualnych skórek do broni i innych przedmiotów w jednej z czołowych gier esportowych, Counter-Strike: Global Offensive. Jak powszechnie wiadomo, ich cena często może dochodzić do kilkuset tysięcy złotych, o czym pisaliśmy obszerniej w poniższym artykule.

Szwecja to kraj, który słynie z Counter-Strike'a. Skandynawskie państwo dostarczyło nam naprawdę wiele gwiazd CS-a na najwyższym poziomie, którzy na swoim koncie posiadają niezliczoną liczbę trofeów. Christopher "GeT RiGhT" Alesund, Adam "friberg" Friberg czy Olof "olofmeister" Kajbjer Gustafsson to zaledwie parę z nich. Niemniej każdy z nich dołączył się do wspomnianej aukcji "Skins for Charity" i dodał skórkę od siebie.

Skin od pashyBicepsa znalazł się w "Skins for Charity"

Jak się okazuje, olofmeister powierzył na aukcję skina otrzymanego od znanego polskiego esportowca, Jarosława "pashyBicepsa" Jarząbkowskiego. Jak możemy zauważyć na stronie "Skins for Charity", na chwilę obecną najdroższą licytacją jest AWP Asiimov, którego wystawił olofmeister. W opisie znajdziemy za to informację, że to popularny "Boostmeister", który został mu sprezentowany przez Jarząbkowskiego.

Powyższa broń snajperska ma niemałą historię. Olofmeister jest bardzo dobrym przyjacielem pashyBicepsa, od którego otrzymał wspomnianą skórkę po zakończeniu DreamHacka Winter 2014, podczas którego olofmeister użył zabronionej taktyki na Overpassie. Stąd wzięła się nazwa "Boostmeister". Na chwilę pisania artykułu, największa licytacja za skórkę do AWP opiewa na 683 euro.

Samą stronę "Skins for Charity" znajdziecie pod tym linkiem. Środki pozyskane za pomocą aukcji trafią na konto Fundacji Ronalda McDonalda.

