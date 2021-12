Zaskakujący skład Anonymo. Tak drużyna zagra na zbliżającym się LAN-ie

Zmiany to słowo, które towarzyszy Anonymo Esports niemal przez cały rok 2021. Organizacja zakończy ten okres na LAN-ie, na którym pojawi się w mocno zmodyfikowanym składzie.

Tajemniczy LAN i tajemniczy skład

O nowym składzie CS:GO poinformował za pośrednictwem Twittera Mateusz „Sówek" Kowalczyk, czyli właściciel Anonymo. Sówek określił zbliżający się event jak „tajemniczy LAN" niemniej możemy się domyślić, że ma na myśli turniej Gdańsk Games rozgrywany w Polsat Plus Arena w dniach 18-19 grudnia.

Na turnieju Anonymo pojawi się w mocno zmienionym składzie. Zabraknie przede wszystkim Michała „snatchie" Rudzkiego i Karola „rallen" Rodowicza. Pojawi się zaś Janusz „Snax" Pogorzelski, który od kilkunastu dni znajdował się poza składem, a także dwóch stand-inów w postaci Oskara „oskarish" Stemborowskiego i Filipa „tudsoN" Tudeva. Piątkę uzupełni Paweł „Innocent" Mocek i Patryk „Demho" Tomaszewski.

Jak zaznacza Sówek, jest to skład zbudowany tylko na potrzeby zbliżającego się turnieju. Na zmiany, które wpłyną na kształt drużyny w 2022 roku przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Przypomnijmy, że turniej Gdańsk Games odbędzie się w dniach 17-18 grudnia. Osiem drużyn pojawi się w Polsat Plus Arenie, by rywalizować o pulę nagród wynoszącą 75 tysięcy złotych. Na razie znamy czterech uczestników. To Ungentium, SKILLSTARS.pro, Dr. Pepper Team i M1 EDEN. Cztery kolejne drużyny poznamy w najbliższych dniach.

