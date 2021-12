Tylko jeden gracz CS:GO dokonał czegoś takiego. Niesamowite osiągnięcie Francuza

Pod koniec 2012 roku esportowe rozgrywki w Counter-Strike'u oficjalnie przeszły na najnowszą wersję gry - Global Offensive. Od tamtego czasu mogliśmy oglądać zmagania światowej czołówki w wielu międzynarodowych turniejach. Jak się jednak okazuje, tylko jeden z profesjonalnych zawodników może się dziś pochwalić wygraniem takowego w każdym roku od 2013.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

ApEX z niesamowitym osiągnięciem

Jest nim Dan "apEX" Madesclaire, a ciekawą statystykę Francuza zauważył francuski portal Vakarm.net. 28-latek nazywany jest legendą francuskiego Counter-Strike'a, bowiem w strzelance od Valve rywalizował już przed debiutem CS:GO. Powyższa statystyka jest zaledwie kolejnym dowodem na to, że bezapelacyjnie można nazywać go legendą.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jakie najciekawsze międzynarodowe turnieje w CS:GO posiada apEX na swoim koncie? W swojej gablotce może on znaleźć złote medale zdobyte między innymi na EPICENTER 2019, DreamHack Masters Malmö 2017, Global eSports Cup - Season 1, czy potencjalnie najważniejszy ze wszystkich, bowiem zdobyty na turnieju rangi Majora - DreamHack Open Cluj?-?Napoca 2015.

Przez ponad 123 tysiące lat oglądano esportowe MŚ. Zdumiewające liczby

Dzięki samym wygranym wzbogacił się o prawie milion dolarów

Tak spora liczba zdobytych pucharów przekłada się na sumaryczną kwotę wygraną przez apeXA. Według Liquipedii, ten miał dzięki wygranym wzbogacić się już o około 920 tysięcy dolarów.

Madesclaire w swojej karierze reprezentował kilka różnych organizacji, takich jak G2 Esports, Team EnVy Us czy Team Vitality. Obecnie broni on barw ostatniej ze wspomnianych drużyn, z którą wygrał zakończony niedawno IEM Winter 2021. ApEX będzie miał jeszcze jedną szansę na wygranie międzynarodowego turnieju w tym roku, wszak obecnie bierze on udział w BLAST Premier World Final 2021.

Esportowa legenda wraca z emerytury. Tym razem w barwach innej organizacji