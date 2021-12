Najpopularniejszy klub w USA? Esport bije na głowę gwiazdy koszykówki

Zaskakujące wyniki badań przedstawili w listopadzie twórcy YouGov. Według nich esport wyprzedził już sport tradycyjny w kategorii wiekowej 13-17 lat. Wśród najmłodszych najwięcej fanów posiada organizacja esportowa FaZe Clan.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

Esport ponad sportem

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie, które miało wykazać, komu kibicują obecni nastolatkowie. Przepytano 3273 dzieci w wieku 13 do 17 lat mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Wyniki są zaskakujące.

Najpopularniejszą drużyną w Stanach Zjednoczonych wśród wymienionej grupy badawczej jest FaZe Clan. To organizacja esportowa, która posiada w swoich szeregach graczy różnych gier esportowych takich jak CS:GO i Fortnite. Ponadto FaZe zrzesza tzw. „content creatorów" czyli youtuberów i streamerów. Według badania aż 22% chłopców w wieku 13-17 lat kibicuje FaZe Clanowi. To mniej więcej co piąty chłopiec w USA.

Wicemistrzowie, a teraz spadkowicze. Anonymo żegna się z ESEA Premier

FaZe prześcignęło w badaniu inne kluby znane na całym świecie. Drugie i trzecie miejsce zajmują przedstawiciele NBA – kolejno Los Angeles Lakers z 19% i Golden State Warriors z 17%. Ich popularność łatwo wytłumaczyć – Lakersi to koszykarski klub, którego barw broni LeBron James. GSW zaś w ostatnich latach dominowało ligę, co przełożyło się na sporą liczbę fanów.

Poza podium wracamy do esportu, bowiem 4. i 5. miejsce to 100 Thieves i NRG Esports, czyli ponownie organizacje esportowe. Funkcjonują podobnie jak FaZe Clan, czyli posiadają drużyny w różnych grach, ale także streamerów i youtuberów. W TOP10 znalazło się również miejsce dla innej organizacji – Cloud9 – której kibicuje 8% nastolatków. Pełne wyniki poniżej:

Który klub jest najpopularniejszy wśród dzieci w wieku 13-17 w Stanach Zjednoczonych. fot. YouGov

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kto jest największym influencerem?

W badaniu zapytano również o to, kogo amerykańscy nastolatkowie śledzą. Okazało się, że aż 38% śledzi influencerów gamingowych, czyli zajmujących się grami wideo. Sportowi influencerzy, czyli osoby związane z szeroko pojętym sportem zajmują w klasyfikacji dopiero 4. miejsce z 22% wynikiem. Te wyniki mogą sugerować w jakim kierunku będą podążać trendy i zainteresowanie osób młodszych.

Esportowa legenda wraca z emerytury. Tym razem w barwach innej organizacji