Gwiazda Chelsea wskazała, gdzie producenci FIFA 22 się pomylili. "Robię wsady, zasłużyłem na wyższą ocenę"

Piłkarze zazwyczaj nie zgadzają się ze swoimi ocenami w FIFIE. Nie inaczej było z Christianem Pulisiciem, który wskazał, w których aspektach EA Sports go nie doceniło i wystawiło za niską ocenę. Amerykanin również podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, co go najbardziej rozwinęło.

Robię wsady, a mam taką ocenę skoczności?

Christian Pulisic zagłębił się w statystyki swojej karty i znalazł wiele niedociągnięć. Wskazał chociażby na wyskok, który w grze oceniony jest tylko na 79. Amerykanin zaznaczył, że potrafi robić wsady będąc przeciętnego wzrostu, więc zasługuje na zdecydowanie wyższą ocenę. Do tego 23-latek wspomniał o ważnym aspekcie rozwijania młodzieży. – Dorastałem w Stanach, uprawiałem tam każdy możliwy sport. Myślę, że to znacznie mi pomogło przy budowaniu mojego atletyzmu – skomentował.

Z tego samego względu Pulisic zaskoczył się na widok oceny swojej fizyczności, która wynosi zaledwie 60 w FIFA 22. – To bardzo mało. Nie jestem największym gościem, może powinienem posiedzieć trochę więcej na siłowni. Sądzę jednak, że mam nisko osadzony środek ciężkości i dzięki temu trudno mnie powalić. Z drugiej strony powinienem nieco przypakować - zakończył.

Co jeszcze do poprawy?

Amerykanin nie zgodził się z oceną strzałów, która wynosi 72. – Tu jest sporo miejsca do poprawy. Strzeliłem przecież trochę fajnych bramek – stwierdził na nagraniu. Pulisic dodał również, że zasługuje na wyższą ocenę bronienia, która wynosi obecnie 38. – Myślę, że naprawdę dobrze sobie radzę w defensywie. Jako atakujący gracz to normalne, że bronienie oceniacie nisko, ale według mnie powinno być u mnie wyższe. Cały nasz zespół broni bardzo dobrze - określił piłkarz.

Kto szybszy - Pulisic czy Werner?

Piłkarz Chelsea nie skupił się tylko na niedociągnięciach, ale również wskazał statystyki, które zostały według niego celnie wytypowane. Amerykanin jest zadowolony m.in. ze swojego tempa, który w grze wynosi aż 90. Został zapytany czy wygrałby pojedynek sprinterski z Timo Wernerem, który tempo biegu ma ocenione w FIFIE na 91. Odpowiedź Pulisicia? – Nie wątpię w siebie, myślę że byłby to bardzo wyrównany pojedynek. Timo jest naprawdę szybki, być może trochę szybszy - stwierdził 23-latek.

Skrzydłowy zadowolony był również z oceny dryblingu, która wynosi 87. Podania ocenione na 75 Pulisic przyjął z pokorą, twierdząc, że być może na boisku powinien częściej serwować bardziej nieoczywiste zagrywki.

