Polak przedłuża kontrakt. Zostanie w ekipie mistrzów świata

12 grudnia zakończyły się mistrzostwa świata w Valorancie.Triumfatorami rozgrywek zostali gracze Acend, w tym Polacy – Aleksander „zeek" Zygmunt i Patryk „starxo" Kopczyński. Jeden z nich kilkanaście godzin po spotkaniu ogłosił, że zostaje na dłużej w organizacji.

Zbudować silną pozycję

Acend chociaż zostało ubiegłej niedzieli mistrzem świata, to wciąż nie jest wielka organizacja. Marka pojawiła się w 2021, wyewoluowała z drużyny znanej jako Raise Your Edge, która z kolei jest podmiotem firmy posiadającej platformę do gry w pokera w internecie. Zwycięstwo na VALORANT Champions to zdecydowanie największe osiągnięcie w krótkiej historii organizacji.

Zeek zapowiedział, że zamierza Acend uczynić jedną z największych organizacji na świecie. Polak przedłużył 13 grudnia kontrakt na następny sezon, o czym poinformował na Twitterze. – Będę zawsze wdzięczny tym ludziom, którzy są częścią Acend. Podpisałem kontrakt na kolejny sezon, razem stworzymy jedną z największych organizacji esportowych na rynku! – napisał Zygmunt.

Rok wzlotów i upadków

2021 rok to niespokojny czas dla zeeka. 20-latek rozpoczął rok znakomicie – od podpisania umowy z G2 Esports, jedną z największych marek esportowych na świecie. Przygoda Polaka w zespole gwiazd nie trwała jednak długo, a już w maju gracz był bez drużyny. Sam Zygmunt pisze o tym w swoim poście. – Wracając do maja, nie miałem drużyny i myślałem, że będę znowu musiał udowadniać swoją wartość w zespołach niższej rangi. Zamiast tego dołączyłem do tego zespołu i może życie zmieniło się o 180 stopni – komentuje zeek.

Po dołączeniu do Acend w czerwcu 2021 kariera 20-latka ponownie nabrała rozpędu. Zespół zakwalifikował się do turnieju Masters: Berlin, a następnie do VALORANT Champions. Po drodze zaliczył także dwa finały dużych, europejskich turniejów. Ostatecznie zeek i spółka zamknęli rok jako mistrzowie świata.

Na VALORANT Champions Polak był najlepszym graczem całych rozgrywek, notując najlepsze statystyki na przestrzeni turnieju. Takie pasmo sukcesów jest wystarczającym powodem, by przedłużyć umowę z organizacją, która dotychczas znakomicie się rozwijała.

