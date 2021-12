Kompletna deklasacja. Vitality mistrzem IEM Winter

Ninjas in Pyjamas zaskoczyli wszystkich, kiedy w sobotę ze zmiennikiem w składzie pokonali G2 Esports. Według wielu półfinał IEM Winter powinien należeć do Nikoli "NiKo" Kovaća i spółki, aczkolwiek to Ninja wynikiem 2:1 przeszły dalej. W finale nie było jednak miejsca na niespodzianki.

Vitality pewnie wygrywa IEM Winter

W nim na szwedzko-duńską formację czekał Team Vitality, który dzień wcześniej pewnie poradził sobie z Gambit Esports. Nic więc dziwnego, że to Francuzów stawiano w świetle faworytów, tym bardziej że sam finał odbywał się w formacie best-of-five. NiP-owi mogło po prostu zabraknąć doświadczenia, żeby zatriumfować w tak długim boju.

Sama seria skończyła się jednak wynikiem 3:0. Niedzielnego wieczoru nie było mocnych na Vitality. Nieobecność Nicolaia "device'a" Reedtza była widoczna, bowiem Ninjas in Pyjamas brakowało zawodnika, który wygrywałby kluczowe pojedynki. Najlepszym graczem w serii został Mathieu "ZyWoO" Herbaut, co nie jest żadną większą niespodzianką. Francuz tym samym zgarnął swój pierwszy tytuł MVP w 2021 roku.

Snajper na zdobycie indywidualnego wyróżnienia będzie miał w tym roku jeszcze jedną okazję. Mowa tutaj o BLAST Premier World Final 2021, które startuje już we wtorek. Pierwszym rywalem Teamu Vitality będzie Astralis. Samym faworytem całego turnieju niewątpliwie będzie Natus Vincere.

