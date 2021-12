Przedwczesny finał. Polacy w drodze po mistrzostwo świata Valoranta

Nadchodzące dni miną pod znakiem półfinałów i finału Valorant Champions 2021. Cztery drużyny rywalizują nie tylko o tytuł mistrza świata, ale także o pulę nagród, która wynosi 8,5 miliona dolarów.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz pierwsze minuty Far Cry 6!

Przedwczesny finał

Półfinał, który najbardziej interesuje polskich kibiców śmiało można nazwać przedwczesnym finałem. Zmierzą się w nim Acend i Team Liquid. Obie drużyny były faworytami całych rozgrywek i póki co spełniają pokładane w nich nadzieje, bowiem dotarły do tak wysokiego etapu. Poziom obu zespołów jest tak wysoki, że oba w oczach wielu zasłużyły na finał. Niemniej jednak po sobotnim starciu na placu boju pozostaje tylko jedna z nich.

Acend ma z Teamem Liquid niewyrównane porachunki. Zespół zeeka i starxo przegrał bowiem z Liquid miesiąc temu – podczas finału Red Bull Home Ground #2. Teraz obie ekipy zmierzą się ponownie ale stawka jest o wiele większa. Czy Polacy i spółka będą w stanie się zrewanżować?

Nie mogło być inaczej. Gwiazda Na'Vi esportowcem roku na The Game Awards 2021

Obecnie faworytem w oczach społeczności i bukmacherów jest Team Liquid. Drużyna prowadzona przez Adila „ScreaM" Benrlitoma ma fantastyczną serię trzynastu zwycięstw z rzędu. Zespół ma również bardzo duży apetyt na zwycięstwo w całym turnieju, by potwierdzić, że jest najlepszy na świecie. Dotychczas na podobnych rangą rozgrywkach Liquid musiało się obejść smakiem – na wiosennych Mastersach byli czwarci, we wrześniu zaś nawet nie pojawili się na imprezie.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Acend z kolei miało w 2021 roku wzloty i mniejsze upadki, ale drużyna z miesiąca na miesiąc się konsekwentnie rozwijała i tym samym dotarła do grona najlepszych ekip na świecie. Ponadto Aleksander „zeek" Zygmunt ma szansę na znalezienie się w najlepszej drużynie turnieju, bowiem od początku rozgrywa fenomenalne zawody.

Spotkanie półfinałowe zaplanowano na 11 grudnia o godzinie 18:00. W drugim półfinale zmierzą się zaś Gambit i KRU Esports. Ci drudzy to niespodzianka turnieju, która wyrzuciła za burtę fnatic i Sentinels. Gambit z kolei to jeden ze ścisłych faworytów, ale mimo to musi uważać na rywali z Chile, którzy mogą sprawiać kłopoty, jak to miało miejsce w przeszłości. Oba spotkania będą transmitowane na Polsat Games.

Drużyna Aguero zagra w półfinale mistrzostw świata. Niesamowita radość [WIDEO]