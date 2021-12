Poznaliśmy nowego mistrza Formuły 1? Znamy wyniki symulacji

Emocje związane z wyłonieniem nowego mistrza świata Formuły 1 trwają aż do ostatniego wyścigu 2021 roku. W oficjalnej grze królowej motorsportu przeprowadzono symulację, która miała odpowiedź na najważniejsze pytanie sezonu – Verstappen czy Hamilton.

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Symulowany przebieg wyścigu

F1 2021 to według The Game Awards jedna z najlepszych gier sportowych tego roku. Z okazji nominacji do tej kategorii twórcy gry przeprowadzili symulację. Jednorazowy symulowany wyścig na torze w Abu Zabi miał wyłonić zwycięzcę tegorocznego sezonu.

Jak wyglądał przebieg ostatniego Grand Prix w sezonie? Pole position zdobył Max Verstappen, który dzięki temu zaliczył fenomenalny start w niedzielę i tym samym objął solidne prowadzenie na pierwszych okrążeniach. Lewis Hamilton przez cały wyścig gonił swojego przeciwnika, miał kilka okazji do wyprzedzania, ale to było za mało, by prześcignąć młodego Holendra. Mercedes mógł się jednak poszczycić wygraną w klasyfikacji konstruktorów.

Podium Grand Prix zamknął Sergio Perez. Było to szóste „pudło" Meksykanina w sezonie. W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze Valtteri Bottas, dwaj kierowcy Ferrari oraz Kimi Raikkonen, który zdobył jedno oczko.

- Max i Lewis zapewnili jeden z najbardziej dramatycznych wyścigów, jakie kiedykolwiek oglądaliśmy w Formule 1. Nie mogliśmy sobie życzyć lepszego zakończenia sezonu, a teraz wszystko sprowadza się do ostatecznego pojedynku o tytuł" - powiedział Paul Jeal, F1® Senior Franchise Director w Codemaster

Prawdziwy wyścig w Abu Zabi odbędzie się w ten weekend. W piątek obaczymy pierwsze dwa treningi, w sobotę zaś jeden trening i kwalifikacje. Najważniejszy wyścig sezonu odbędzie się zaś w niedzielę, 12 grudnia. Pojedynek o mistrzostwo świata Formuły 1 toczy się do ostatniego Grand Prix, bowiem Hamilton i Verstappen mają tyle samo punktów w klasyfikacji kierowców.

