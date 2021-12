Drużyna Aguero zagra w półfinale mistrzostw świata. Niesamowita radość [WIDEO]

Sergio Aguero coraz częściej angażuje się w esport. Przeprowadza transmisje na Twitchu, posiada organizację – KRÜ Esports. W czwartek zespół Valoranta awansował do półfinału mistrzostw świata.

Nowe życie Kuna Aguero

Kariera piłkarska zawodnika FC Barcelony wkrótce się zakończy. Argentyńczyk ma problemy zdrowotne i bardzo możliwe, że więcej go na murawie nie zobaczymy. Emerytura Aguero nie będzie jednak spokojna, bo zainwestował on w organizację esportową – KRÜ Esports.

Organizacja ma nieco ponad rok, a już odnosi duże sukcesy. W czwartek dywizja Valoranta awansowała do półfinału mistrzostw świata rozgrywanych w Berlinie. KRÜ pokonało w ćwierćfinale europejskie fnatic i tym samym zagra w sobotę o finał rozgrywek z rosyjskim Gambit Esports.

Sam Argentyńczyk czynnie bierze udział w życiu swojej organizacji. Na kanale Twitch, na którym zgromadził już 3,5 miliona obserwujących, prowadzi transmisje z rozgrywanych spotkań. Organizuje tak zwane „watch party", czyli ogląda mecz u siebie w studiu, żywo reagując na to, co dzieje się na ekranie.

33-latek ma co świętować. W czwartek mogliśmy zobaczyć jego reakcję na awans KRÜ Esports do półfinału Valorant Champions 2021. Argentyńczyk z emocji zaniemówił, po prostu chodził po pokoju i celebrował zwycięstwo. Wynik jego drużyny na turnieju to duże zaskoczenie. Chilijski skład bowiem był skazywany na pożarcie jeszcze w fazie grupowej, a tymczasem wyeliminował z rozgrywek amerykańską potęgę Sentinels i teraz europejski gwiazdozbiór fnatic.

Reakcje Aguero można zobaczyć poniżej. Transmisję piłkarza śledziło w czwartkowy wieczór nawet 50 tysięcy fanów. Łącznie spotkanie oglądało 750 tysięcy widzów według statystyk Esports Charts.

