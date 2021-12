Znamy przyszłość największego talentu CS:GO. Prawie 2,5 miliona złotych za nastolatka

Wygląda na to, że to już koniec sagi z Ilyą "m0NESY" Osipovem w roli głównej. Rosjanin wkrótce zasili szeregi G2 Esports, co potwierdził dziennikarz 1pv.fr - Guillaume "neL" Canelo.

