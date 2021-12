Esportowa gwiazda rozchwytywana. Ropz na celowniku wielkich zespołów

Kariera ropza w barwach MOUZ powoli dobiega końca. 21-latek jest częścią organizacji od ponad czterech lat, ale wkrótce może zmienić barwy. Na jego stole leżą oferty od największych organizacji esportowych na świecie.

Pora zrobić kolejny krok w karierze

Na temat przyszłości ropza rozpisał się OverDrive. Znany leaker w świecie CS:GO na swoim telegramie opisał sytuację Estończyka, która jest naprawdę bardzo ciekawa. Kool bowiem od lat jest uważany za jednego z najlepszych graczy na świecie, ale jego obecna drużyna – MOUZ – nie spełnia jego oczekiwań. Można powiedzieć, że 21-latek obecnie „dusi się" w zespole, który coraz bardziej od niego odstaje.

Ropz z MOUZ jest związany od kwietnia 2017 roku. Niemiecka organizacja stworzyła dla niego znakomite warunki do rozwoju i to właśnie pod jej opieką gracz tak się rozwinął. Wygląda jednak na to, że pora zrobić krok dalej i przejść do jeszcze lepszego zespołu. Estończyk w barwach MOUZ wygrał kilka znaczących turniejów, jednak 2021 rok to czas dużych rozczarowań. Jedyne co się nie zmieniło to znakomita forma ropza.

Dwójka już odpadła z wyścigu, dwójka nadal w grze

Estończykowi kończy się wkrótce kontrakt – jego termin ważności upływa za trzy miesiące. MOUZ jednak wpisało bardzo dużą kwotę wykupu za swojego gracza, więc najbardziej prawdopodobny scenariusz to przeczekanie owych trzech miesięcy i zakontraktowanie go za darmo.

Według informacji OverDrive’a ropz otrzymał już propozycje dołączenia do nowych drużyn. Kto zaoferował kontrakt Estończykowi? Były to Vitality i Liquid, jednak gracz odrzucił obie marki. Nie wiemy dlaczego to zrobił.

Propozycje padły również ze strony FaZe i G2 Esports. Do tych pierwszych ropz jest przymierzany od dawna i wygląda na to, że przypuszczenia miały w sobie ziarnko prawdy. Obecny zawodnik MOUZ miałby w FaZe zastąpić Olofa „olofmeister" Kajbjera. Według OverDrive’a to pomiędzy tymi dwoma organizacjami będzie wybierał 21-latek.

Przemeblowanie w G2 Esports

G2 Esports jest w trakcie przebudowy składu League of Legends. Organizacja jednak zamierza również poczynić zmiany w swojej dywizji CS:GO. Pisze o tym OverDrive, który wyliczył, kto może przybyć do G2, a kto odejdzie.

Według leakera pozycje Nikoli „NiKo" Kovacia i Nemanji „hunter" Kovacia w organizacji są niepodważalne. Do dwójki mogą zaś dołączyć ropz z ukraińskim talentem Ilyą „m0NESY" Osipovem. Istnieje również inny wariant, w którym oprócz wspomnianej dwójki do drużyny dołączy również Aleksi „Aleksib" Virolainen z OG. Wówczas mielibyśmy do czynienia z rewolucją kadrową w G2.

