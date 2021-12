Legenda CS:GO doceniła polskich graczy. Pashabiceps wśród najlepszych

Dyskusje na temat „kto był najlepszy" wzbudzają zawsze sporo emocji. Nie inaczej jest w przypadku CS:GO, gdzie społeczność często stara się ustalić hierarchię zawodników. Takiego zadanie podjął Kenny „kennyS" Schrub, który ocenił, kto był najlepszym snajperem w historii gry.

Pasha doceniony

KennyS na swoim streamie stworzył „tier listę" najlepszych snajperów w historii CS:GO. Francuz nie zapomniał o Polakach i docenił aż dwóch. Jednym z nich jest Jarosław „pashabiceps" Jarząbkowski. Francuski snajper ustawił byłego gracza Virtus.pro bardzo wysoko, bo na trzecim szczeblu drabinki oznaczonej literą „A".

Jarząbkowski znalazł się w doborowym towarzystwie. Na tym samym poziomie znajdują się chociażby Casper „cadiaN" Moller z Heroic, Dzhami „Jame" Ali z obecnego składu Virtus.pro, Tyler „Skadoodle" Latham słynący z gry na Cloud9 czy Rustem „mou" Telepov – zwycięzca PGL Major Kraków 2017. Obok doświadczonych graczy kennyS docenił również młody talent z Rosji – Dmitriya „sh1ro" Sokolova, który chociaż ma mały staż w CS:GO, to znajduje się już na tym samym poziomie co legendarne nazwiska w oczach kennySa.

Francuz pokusił się również o umiejscowienie w rankingu innego Polaka – Mateusza „mantuu" Wilczewskiego. Obecny reprezentant OG znalazł się na poziomie „C" czyli w piątej kategorii. Wilczewskiemu towarzyszą tacy gracze jak Ozgur „woxic" Eker i Andrei „arT" Piovezan, czyli przedstawiciele młodszego pokolenia. Wydaje się że piąty szczebel drabiny nie powinien być sukcesem, niemniej jednak istnieje nadal dziesiątki snajperów, którzy nie zostali w ten sposób docenieni przez kennySa.

Specjalna kategoria dla s1mple’a

Schrub wskazał także najlepszego snajpera w historii – jest nim Oleksandr „s1mple" Kostyliev. Ukrainiec ma własną kategorię „GOAT", co po polsku oznacza – najlepszy w historii.

Na liście znalazło się sporo innych graczy, którzy zasłynęli swoją grą kiedyś, lub swój najlepszy czas mają dopiero teraz. Szczególne wrażenie robi kategoria „S". Na liście brakuje samego kennySa, jeśli jednak sami chcielibyśmy go dodać, to Francuz na pewno zasługuje co najmniej na obecność na drugim szczeblu drabiny.

Tier lista Kenny'ego 'kennyS' Schruba. fot. Reddit/screenshot

