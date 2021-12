Nie mogło być inaczej. Gwiazda Na'Vi esportowcem roku na The Game Awards 2021

Piątkowego poranka gracze i fani esportu mogli sprawdzić laureatów The Game Awards 2021, które odbyło się z w nocy z czwartku na piątek. Jedne z przyznawanych nagród dotyczyły się właśnie sportów elektronicznych, a największymi z nich były "esportowiec roku" oraz "organizacja esportowa roku".

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

W obu przypadkach obyło się bez większych zaskoczeń. Każdy, kto śledzi scenę esportową, a zwłaszcza wyniki w świecie CS:GO, świadom jest tego, w jak dominującej formie znajduje się obecnie Natus Vincere. Rosyjsko-ukraiński zespół wygrywa praktycznie wszystkie turnieje, w których bierze ostatnio udział. Na początku listopada organizacja w końcu mogła dodać do gablotki trofeum Majora, czyli wydarzenia rangi mistrzostw świata w CS-ie. Na'Vi zatriumfowało bowiem na PGL Major Stockholm 2021.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Nic więc dziwnego, że nagroda za organizację esportową roku wpadła właśnie w ręce Natus Vincere. Drużyna nie osiągnęłaby jednak tylu sukcesów w Counter-Strike'u, gdyby nie Oleksandr "s1mple" Kostyliev, który nieraz został okrzyknięty w tym roku tytułem MVP na danym turnieju. Według wielu 24-latek zostanie ogłoszony zawodnikiem roku na portalu HLTV.

Niemniej w tym tygodniu mógł on cieszyć się z innego wyróżnienia, wszak został laureatem w kategorii "esportowiec roku" na The Game Awards 2021 i nie sposób nie zgodzić się z tym wyborem. Rywalem Kostylieva był między innymi profesjonalny zawodnik w League of Legends, Heo "ShowMaker" Su. Koreańczyk nie zdołał jednak obronić tytułu mistrza świata, co mocno zmniejszyło jego szanse na otrzymanie nagrody.

Natomiast nagrodę za esportowego trenera roku otrzymał szkoleniowiec ShowMakera, Kim "kkOma" Jeong-gyun. Samo League of Legends zostało za to okrzyknięte esportową grą roku.

Król w końcu z koroną. Czy możemy już mówić o erze ukraińsko-rosyjskiego zespołu?