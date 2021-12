Znamy nominowanych na najlepszego piłkarza miesiąca w Bundeslidze. Dwie gwiazdy Bayernu

Listopad nie był zbyt intensywnym miesiącem w Bundeslidze, niemniej jednak trzeba wybrać najlepszego piłkarza ligi w tym okresie. Nominowano sześciu zawodników, a Bayern Monachium posiada największą reprezentację.

Bayern znowu górą

To kolejny miesiąc, w którym klub z Bawarii ma dwóch reprezentantów w drodze po tytuł najlepszego piłkarza. W listopadzie wybór padł na Alphonso Daviesa i Thomasa Mullera, zabrakło jednak miejsca dla Roberta Lewandowskiego, który na tego typu nagrodę czeka już rok. Bayern również czeka, bowiem w tym sezonie jeszcze żaden piłkarz lidera ligi nie otrzymał tego wyróżnienia.

Thomas Muller w listopadzie kontynuował swoją świetną passę asyst, która trwa od października do dziś. Davies zaś nie może pochwalić się żadnym dorobkiem za listopad w klasyfikacji kanadyjskiej.

Inni nominowani

Na liście znalazł się Jonas Hofmann z Borussi Moenchenglabdach. Za 29-latkiem udany miesiąc – zdobył trzy gole, a jego drużyna zebrała cztery punkty i z 12. miejsca wskoczyła na 9. pozycję. Inny nominowany to Filip Kostić z Eintrachu Frankfurt. Indywidualny wynik Serb ma raczej średni jak na ofensywnego gracza – po jednym golu i asyście. Jego zespół zaś uciekł z okolic strefy spadkowej i wygrał dwa spotkania z górą tabeli – S.C. Freiburg i Unionem Berlin.

Nominowany jest również Maro Reus, którego Borussia jest 2. w tabeli, a to za sprawą sześciu punktów zdobytych w listopadzie. Niemiec przyczynił się do tych zdobyczy, trafiając dwa razy do bramki i dwa razy asystując. Listę zamyka młodziutki Georginio Rutter z Hoffenheim. Francuz przebił się do pierwszego składu i zdobył dwa gole i asystę w listopadowych spotkaniach. Jego zespół zaś pokonał RB Lipsk i aż 6:3 Greuther Furth.

Na wyżej wymienionych zawodników można głosować na oficjalnej stronie Bundesligi. Zwycięzcę poznamy w drugiej połowie grudnia, nagrodą będzie specjalna karta w FIFA 22 Ultimate Team, na której wyróżniony piłkarz będzie miał podniesione statystyki.

