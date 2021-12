Popularny streamer pochwalił się nowym McLarenem. Jest wart 1,3 miliona złotych

We wtorek pisaliśmy o wypowiedzi Michaela "shrouda" Grzesieka na temat streamingu. Kanadyjczyk polskiego pochodzenia zajmuje się tym na co dzień, aczkolwiek jak sam podkreślił, nie uznaje tego za normalną pracę. "Streamowanie to żadna praca, to cholerny żart. Siedzę tutaj i nic nie robię, dosłownie" mówił podczas jednej z transmisji Grzesiek.

xQc pochwalił się nowym zakupem

Niemniej, pomimo tego, że według niektórych znanych osobistości ze świata streamingu, nie sposób zaprzeczyć, że wciąż jest to bardzo dochodowe zajęcie. Sam shroud posiada przecież m.in. własną linię ciuchów. Teraz świat skupił się na innym popularnym streamerze, który pochwalił się swoim najnowszym zakupem.

Mowa tutaj o xQc, który niedawno przeniósł się do Los Angeles. Kanadyjczyk wstawił zdjęcie na Twittera. Stoi na nim obok swojego nowego McLarena 720s Spider. Według oficjalnej strony McLarena pojazd ten kosztuje około 320 tysięcy dolarów, czyli dziś lekko ponad 1,3 miliona złotych.

Kanadyjczyk wraca do przeszłości

Fotografia została podpisana "Gdzie to się wszystko zaczęło, czasy OWL". Miał wówczas na myśli Overwatch League, w ramach którego xQc rywalizował podczas inauguracyjnego sezonu rozgrywek.

Od tamtego czasu xQc odszedł od bycia profesjonalnym esportowcem i w pełni zajął się streamowaniem i tworzeniem contentu. Według ostatnich przecieków na temat zarobków streamerów wyszło na jaw, że xQc zarobił na przestrzeni 2 lat około 8,5 miliona dolarów.

