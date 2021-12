Jak gwiazdy NBA spędzają wolny czas? "Gramy dużo w Counter Strike'a"

Sposób na relaks w wykonaniu Nikoli Jovicia? Gra w CS:GO. Wielu sportowców wolne chwile spędza w wirtualnym świecie. MVP sezonu 2020/21 dodatkowo zdradził, kto jest jego najlepszym kompanem w grach komputerowych.

CS łączy dwa obozy

Nikola Jokić na co dzień reprezentuje Denver Nuggets. Jego najlepszym partnerem w CS:GO jest jednak Nikola Vucević, który swoją karierę rozwija w konkurencyjnym Chicago Bulls. Serb przyznał, że to właśnie Czarnogórzec ze szwajcarskim paszportem jest osobą, z którą często gra w CS:GO.

Jak widać nawet najlepsi mogą sobie pozwolić na chwilę przyjemności i nie muszą w 100% myśleć tylko o koszykówce. Rozgrywka CS:GO zapewne pełni funkcję relaksacyjną, dzięki której obaj zawodnicy mogą chociaż na chwilę odciąć się od myślenia o swojej karierze.

Nie jest to jedyny przypadek, kiedy sportowcy przyznają się publicznie do poświęcania sporo czasu na gry komputerowe. Jest to szczególnie popularne zajęcie dla zawodników sportów drużynowych, którzy podczas licznych zgrupowań spędzają czas w dużych grupach, a gry komputerowe wykorzystują do integracji.

W Polsce przykładem jest Mateusz Klich, który na ten temat udzielił kiedyś wywiadu dla sport.pl. Polak w ostatnim czasie przeprowadził nawet transmisję na Twitchu, na której on i inni reprezentanci grali w gry. Wygląda na to, że nawet gracze NBA, którzy otrzymują największe wyróżnienia – jak w przypadku Jokicia – w podobny sposób się relaksują.

