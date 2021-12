Wicemistrz Europy przeprasza za ostatnie zachowanie. "To był najgłupszy pomysł w moim życiu"

Nie milkną echa nieprzyjemnej sytuacji w obozie Fnatic na Worlds 2021. Dzień przed rozpoczęciem turnieju, zespół opuścił Elias "Upset" Lipp z powodów prywatnych, w wyniku czego formacja zagrała miernie i skończyła zmagania na ostatnim miejscu w grupie. Parę tygodni po zakończeniu turnieju głos zabrał Adam "Adam" Maanane, w sfrustrowany sposób przedstawiając swoją perspektywę na temat całego wydarzenia.

Adam autorem ogromnego zamieszania

Według wielu młody Francuz mógł zostawić wiele szczegółów dla siebie. Wiele z tych szczegółów mają być swoją drogą błędne, o czym napisał sam Upset w odpowiedzi do Adama. Więcej o ówczesnych wydarzeniach przeczytacie poniżej.

Na tym jednak nie koniec. Parę dni temu Adam zmienił swój pseudonim w League of Legends na "Lonely Wife UwU", co miało być nawiązaniem do żony Upseta, która według Francuza była powodem, dla którego ten opuścił mistrzostwa świata. Wiele osób skomentowało, że to niezwykle dziecinne zachowanie, które nie przystoi profesjonalnemu zawodnikowi.

Sama żona Upseta w odpowiedzi na to zachowanie wyjawiła, że dzięki Adamowi jej codzienne życie stało się udręką. - Dzięki temu dzieciakowi, otrzymuje groźby śmierci prawie codziennie bez żadnego powodu - napisała na Twitterze. Za to sam Upset dodał, iż wielokrotnie próbował prywatnie wyjaśnić z Maananem sprawę, aczkolwiek ten ani razu nie zgodził się na rozmowy.

Późno, ale gracz oficjalnie przeprosił

Jak można się domyślić, w wyniku takiego obrotu spraw na Adama spadła potężna fala nienawiści. Dlatego też Francuz zdecydował się oficjalnie przeprosić i finalnie zakończyć całą sytuację, co zrobił na poniedziałkowym streamie.

Podczas transmisji przeprasza on Upseta, jego żonę i przyznaje, że jego zachowanie było niedopuszczalne i efektem ogromnej frustracji, która się w nim znajdowała. - Nie spodziewałem się, że jego żona stanie się obiektem tak dużego hejtu i nawet groźb śmierci. Potępiam takie zachowania. Chciałbym ją bardzo przeprosić - mówi Adam.

- Moja ostatnia zmiana pseudonimu nie była najlepszym pomysłem. To był najgłupszy pomysł w moim życiu. [...] Zasługuje na reakcje, jakie otrzymałem po tym, w tym wiele hejtu, bo to co zrobiłem, było bardzo dziecinne i samolubne. Musicie jednak wiedzieć, że zrobiłem to, bo byłem ogromnie sfrustrowany - dodał były toplaner Fnatic.

To najwyraźniej koniec całej sytuacji

Francuz jednocześnie skomentował, że nie ma zamiaru dalej publicznie wypowiadać się na temat całej sytuacji związanej z opuszczeniem Worlds 2021. Przyznał, że obaj mają różne wizje i dla niego to wszystko jest już zamkniętym rozdziałem.

Sam Adam niewątpliwie stracił wiele fanów w wyniku całego zamieszania, niemniej, jak wiele osób dostrzega, obronił resztki honoru poprzez przyznanie się do błędów.