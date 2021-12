Poznaliśmy kolejnych uczestników IEM Katowice 2022. Legendy powracają

IEM Katowice to jeden z najważniejszych turniejów roku w CS:GO. Każda drużyna świata chciałaby choć raz poczuć klimat katowickiego Spodka wypełnionego po brzegi kibicami. Do listy uczestników na 2022 rok dołączają brazylijskie GODSENT i duńskie Astralis.

IEM Winter przepustką do turnieju

W 2022 roku zasady kwalifikacji do IEM Katowice ulegną zmianie. Do turnieju można dostać się w głównej mierze poprzez tabelę „Droga do Katowic". Ta jest na bieżąco aktualizowana na stronie organizatora. Punkty zaś można zdobywać na innych turniejach organizowanych przez ESL.

Jedną z takich imprez jest obecnie trwające IEM Winter 2021. Dwójka uczestników – Astralis i GODSENT – dzięki zwycięstwom w pierwszej rundzie uzyskały w rankingu ESL wystarczającą liczbę punktów, by zapewnić sobie udział w IEM Katowice.

Obie drużyny awansowały do IEM Katowice 2022 Play-in, czyli fazy wstępnej turnieju, która odbędzie się w dniach 15-16 lutego. Na tym etapie zobaczymy 16 drużyn, które będą rywalizowały o osiem miejsc w turnieju głównym. Co ciekawe wśród uczestników znajduje się aktualny mistrz Polski – Wisła All in! Games Kraków. Awans Astralis i GODSENT oznacza, że Biała Gwiazda poznała kolejnych, potencjalnych przeciwników.

Lista potwierdzonych uczestników fazy Play-in:

Vitality

Ninjas in Pyjamas

Virtus.pro

Astralis

GODSENT

Renegades

TYLOO

Wisła All in! Games Kraków

Awans Astralis oznacza, że organizacja na imprezie pojawi się siódmy raz z rzędu. Duńczycy w Katowicach dwukrotnie triumfowali, trzykrotnie odpadli w półfinale. Tym razem po raz pierwszy wejdą do gry nieco wcześniej, bo w fazie Play-in. GODSENT zaś po raz pierwszy będzie miało okazję pojawić się Katowicach. Niektórzy zawodnicy brazylijskiej formacji jednak już w Spodku gościli - był to chociażby Epitacio "TACO" de Melo, który w stolicy Śląska zdobył dwa medale - brązowy i srebrny.

