Polak w czołowej europejskiej drużynie. Dołączy do innych rodaków

Jeżeli chodzi o Polaków na światowym poziomie CS:GO, to bezapelacyjnie możemy się chwalić ENCE. Fińska organizacja posiada w swych szeregach dwóch zawodników znad Wisły w osobach hadesa i dychy. Okazuje się jednak, że to nie ostatni rodak, który pojawi się w szeregach organizacji.

Kolejny Polak w ENCE

Do ENCE dołączył bowiem Maks "trochu" Trocha. Polak wypełni lukę powstałą po odejściu Frederika "LOMME" Nielsena, który pod koniec listopada zmienił ENCE na Astralis. Sam trochu współpracował do tej pory z paroma nadwiślańskimi formacjami, a ostatnią z nich był Dr.Pepper Team.

- Posiadam już wiele pomysłów na temat tego co możemy zrobić lepiej, a teraz z pomocą trochu będzie to możliwe. Czeka nas sporo nauki, aczkolwiek oczekuje owocnej współpracy. Maks posiada dobre oko na wzory i szczegóły, co jest ważną cechą analityka według nas. Obecnie jest może odrobinę niedoświadczony i nieznany na scenie, ale widzieliśmy w nim ogromny potencjał. Czuję, że możemy pomóc mu w rozwoju jako analityk, natomiast on może nas wspomóc w rozwoju i osiągnięciu swoich celów - przyznał Eetu "sAw" Saha, główny trener ENCE.

Trochu od razu zaczął wspomagać zespół

ENCE bierze obecnie udział w IEM Winter 2021, gdzie jak wynika z ogłoszenia, jest już wspierane przez polskiego analityka. - Jeżeli chodzi o turnieje typu IEM Winter, zadania i obowiązki zbytnio się nie różnią - przyznał Polak na stronie organizacji.

