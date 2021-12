Niespodziewane wieści z obozu Anonymo. Snax robi sobie przerwę!

„Snax" jest jednym z popularniejszych polskich graczy na scenie Counter Strike’a. Znany jest głównie z sukcesów odnoszonych wraz z legendarnym polskim składem Virtus.pro.

Snax nie zagra do końca roku

W swojej karierze Janusz Pogorzelski zdążył również zaliczyć krótki epizod w mousesports, z którym wygrał ESL One New York w 2018 roku. Gdy VP zrezygnowało z Polaków, „Snax" odnalazł się w Illuminar Gaming, a od początku roku 2021 był czołową postacią Anonymo.

Z pierwszego składu Anonymo Esports został już tylko jeden zawodnik – Paweł „Innocent" Mocek. Wcześniej na odejście zdecydowali się m.in. Wiktor „Mynio" Kruk, Kamil „Kei" Pietkun czy ostatnio Kacper „Kylar" Walukiewicz. Janusz „Snax" Pogorzelski w ostatnim czasie prowadził grę swojego zespołu. Jego przerwa jest również o tyle zastanawiająca, że był jedną z twarzy całego projektu.

- Mając wiele lat doświadczenia nauczyłem się, ze jeżeli zaczynam odczuwać zmęczenie warto odpocząć lub zrobić przerwę zadbać o siebie. Takie świadome przerwy dają szanse na regenerację i są niezbędne w pracy profesjonalnego gracza. Startując z nową drużyną wyznaczyłem sobie cele, uważałem że bez problemu jesteśmy w stanie je zrealizować, ale jednak okazało się inaczej, po ESL Conference wchodząc na TS czy do gry, czułem zwątpienie i nie otrzymywałem od gry takiej radości jak zawsze. Czas na reset, cieszę się ze niebawem wrócę świeży i gotowy na kolejne wyzwania. Z doświadczenia wiem, że wielu graczy idzie na odpoczynek, kiedy nie ma już innej opcji, kiedy wyjechali się na maksa, kiedy siada zdrowie i psycha. Mam już taki okres za sobą - nie chcę go nigdy powtórzyć oraz takim świadomym zarządzaniem własną energia chciałbym otwierać innych na ten ważny temat w esporcie, o którym się nie mówi i z którym często nie wiadomo jak sobie radzić - napisał na swoim fanpage'u na Facebooku Janusz "Snax" Pogorzelski.

Na ten moment jednak wiadomo tylko, że „Snax" robi sobie miesięczną przerwę od gry drużynowej i Counter Strike’a, co wcale nie oznacza, że opuszcza szeregi zespołu. Trzeba szczerze napisać, że ostatni rok nie był dla tego zawodnika zbyt udany. Drużyna nie wygrała żadnej z dwóch edycji ESL Mistrzostw Polski. Co prawda awansowała do turnieju RMR - Flashpoint 3, ale na kolejny turniej z tej serii również się nie zakwalifikowała i pogrzebała swoje szanse na awans do prestiżowego Majora. Nie udało się również dostać do ESL Pro League.