LS powraca do roli trenera. Amerykanin staje za sterami Cloud9

Cloud9 miało za sobą dosyć udany rok w League of Legends. Zespół został mistrzem Mid-Season Showdown, w wyniku czego zakwalifikował się na Mid-Season Invitational. Nie zdołał on obronić tytułu na lato, wszak mistrzem League of Legends Championship Series zostali 100 Thieves. Niemniej drużyna rzutem na taśmę zakwalifikowała się na tegoroczne mistrzostwa świata, gdzie zaszła najdalej z północnoamerykańskich formacji. Na Worlds 2021 Cloud9 doszło aż do ćwierćfinałów.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Cloud9 niemało zmieniło w obecnym okienku transferowym

Takie rezultaty nie uchroniły jednak dywizji LoL-a od zmian. Sam wyjściowy skład przeszedł niemałe przetasowanie, w wyniku którego z organizacją pożegnał się między innymi Luka "Perkz" Perković. We wtorek zespół ogłosił rozstanie z trzema głównymi osobami ze sztabu szkoleniowego. W środę za to poznaliśmy osobę, która będzie mu przewodziła w następnym roku.

Został nią LS. Amerykanin jest wielce popularny na scenie League of Legends. Przez ostatnie parę lat zajmował się głównie komentowaniem profesjonalnych rozgrywek z Korei Południowej - League of Legends Champions Korea. Wcześniej 28-latek był znany z bycia trenerem w popularnej grze, wszak przewodził on już m.in. takim drużynom jak CLG czy Gravity.

Bohater popularnego serialu pojawi się w grze. "Być może będą też inni"

LS wraca do roli trenera w barwach Cloud9

Od jakiegoś czasu w kuluarach mówiło się o powrocie LS-a do trenowania. W środę wieczorem plotki te zostały oficjalne potwierdzone, bowiem Amerykanin został głównym trenerem Cloud9. Na chwilę obecną nie wiadomo, kogo zobaczymy u boku LS-a, wszak C9 rozstało się w tym tygodniu również z asystentami głównego trenera. Wysoce więc prawdopodobne, że ogłoszenia na ten temat zobaczymy na dniach.

Counter-Strike robi krok w tył. Finały BLASTA jednak bez publiki