Sergio Aguero wraca do streamowania. Będzie oglądał swoją drużynę na mistrzostwach świata

Rozpoczęły się VALORANT Champions – najważniejszy turniej w historii gry od Riot Games. Na światowym czempionacie zobaczymy m.in. KRÜ Esports, którego właścicielem jest Sergio Aguero.

Watch party z Aguero

Sergio Aguero posiada bardzo duży kanał na Twitchu, którego śledzi prawie 3,5 miliona osób. Argentyńczykowi zdarzało się w przeszłości streamować. Na nagraniach piłkarz nie tylko grał w gry, ale również podejmował rozmowy ze swoimi widzami.

Teraz zawodnik FC Barcelony otrzymał prawa do transmisji najważniejszego turnieju w VALORANCIE – Champions. Na czym będzie polegał stream Aguero? Będzie to tak zwane Watching Party – czyli Argentyńczyk sam, lub ze znajomymi będzie oglądał oficjalną transmisję mistrzostw. Przy okazji będzie można z nim porozmawiać na czacie, zobaczyć jego reakcję, a także wysłuchać opinii na temat rozgrywki.

Próbkę oglądaliśmy w przeszłości, kiedy to Aguero oglądał na swoim streamie swoje występy na boisku. Piłkarz między innymi tłumaczył się ze swoich najostrzejszych fauli. – Jeśli mnie prowokujesz, to ci oddam, chyba mogę, co? – pytał retorycznie. Tego typu transmisje są ciekawe, bo można poznać piłkarza od prywatnej strony. Podobny zamysł ma „watch party".

KRÜ Esports na mistrzostwach

Kiedy będzie można oglądać „watch party" u Aguero? Podczas spotkań jego drużyny, KRÜ Esports. To organizacja, którą Argentyńczyk założył w 2020 roku. W tak krótkim czasie jego zespół VALORANTA podbił Amerykę Południową i tym samym zagra na mistrzostwach świata.

KRÜ Esports wylądowało w grupie B. Oznacza to, że pierwszy mecz chilijskiego zespołu zobaczymy 2 grudnia o godzinie 20:00. Ekipa Aguero zmierzy się z jednym z faworytów rozgrywek – Teamem Liquid. Na turnieju pojawi się również dwóch Polaków - Patryk "starxo" Kopczyński i Aleksander "zeek" Zygmunt. Reprezentują oni Acend, które trafiło do grupy A. Do gry przystąpią w piątek.

