Eredivisie zorganizuje największy festiwal gier w Europie. Chodzi o produkcje sportowe

Świat sportu i esportu coraz częściej się przenika. Kolejnym tego dowodem jest współpraca na linii Eredivisie i DreamHack. Owocem partnerstwa będzie największy w Europie festiwal gier sportowych.

Połączyć oba świata

Festiwal ma w skrócie nazywać się GG22 i odbędzie się w MECC w holenderskim mieście Maastricht. Kiedy dokładnie? Planowo potrwa dwa dni, od 4 do 5 czerwca 2022 roku. Organizatorzy liczą, że imprezę odwiedzi nawet 10 tysięcy osób. Masstricht znajduje się niedaleko niemieckiej i belgijskiej granicy, z tego względu można się spodziewać również gości z Niemiec i Belgii.

Festiwal to kolejny krok w stronę łączenia się sportu i esportu. Holenderska liga piłki nożnej Eredivisie z tego powodu nie idzie na konfrontację, a na współpracę, by wziąć udział w rynku gier wideo. Partnerem Eredivisie będzie DreamHack Sports Games.

Współpracę skomentował CEO DreamHacka, Roger Lodewick. – Gry sportowe stają się coraz popularniejsze. Jako DreamHack Sports Games skupiamy się na transformowaniu tradycyjnego sportu w esport, tworząc i organizując imprezy gamingowe. Są one tak skonstruowane, by pasowały do sportu, bowiem „sports gaming" to naturalny krok dla naszej firmy – twierdzi Lodewick.

Podobnego zdania są włodarze Eredivisie, którzy chcą rozwijać swoją esportową ligę. Wydarzenie takie jak GG DreamHack Sports ma pomóc w promocji rozgrywek, które są organizowane od 2017 roku i noszą nazwę KPN eDivisie.

