Phil Jones w ataku w FIFA 22? Zaskakujący efekt

Obrońca z 60 punktami strzałów na ataku? Brzmi jak koszmar, no chyba, że jest to Phil Jones. Zawodnik Czerwonych Diabłów okazał się znakomitym napastnikiem w FIFA 22, a gracz, który zdecydował się na nietypowy eksperyment wszystko uwiecznił.

Phil Jones nieomylny

Strzał zza szesnastki w okienko, drybling między obrońcami, uderzenie z woleja – brzmi jak opis goli najlepszych napastników świata. Okazuje się jednak, że takie cuda potrafi też robić Phil Jones. Jeden warunek – ustawić go na ataku.

Użytkownik Reddita o nazwie Sabuh zrobił eksperyment i zrobił z Phila Jonesa napastnika. Rozwiązanie nieoczywiste – karta specjalna Anglika ma ocenę ogólną 74 i jest raczej przystosowana do gry w obronie. Statystyki ofensywne? Zaledwie 60 strzałów, 73 tempa, 53 wykończenia, 70 podań, 67 dryblingu. Jego karta z oceną ogólną 74 na pozycji napastnika w rzeczywistości miałaby 68. Dodajmy do tego 2 gwiazdki sztuczek, 3 słabszej nogi i niską pracowitość w ataku. Katastrofa murowana.

Sabuh udowodnił jednak, że statystyki w FIFIE nie mają znaczenia. Ustawił więc Phila Jonesa na ataku i po prostu zaczął nim demolować swoich przeciwników. Co więcej działo się to na najwyższym poziomie – 1. Dywizji w Division Rivals. Na co dzień nie da się zagrać z trudniejszymi przeciwnikami, niż w tej klasie rozgrywkowej.

Jak Phil Jones się spisał? Znakomicie. Na nagraniu widzimy jak z łatwością mija obrońców, czy wykańcza trudne sytuacje w obrębie pola karnego. Do tego dochodzą bardzo dobre strzały z dystansu, a nawet uderzenia wymagające zwinności – z woleja czy prostego podbicia. Nagrane popisy można obejrzeć na Reddicie.

Taka postawa Phila Jonesa zapewne potrafiła zdenerwować rywali. W końcu gracze widząc angielskiego obrońcę na ataku spodziewali się łatwego spotkania, tymczasem piłkarz Manchesteru United sprawił im piekło. Na nagraniu widać tzw. rage quit jednego z przeciwników autora filmu. Oznacza to, że jeden z przeciwników nie wytrzymał i po prostu zakończył przedwcześnie spotkanie.

