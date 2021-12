Byli mistrzowie świata w komplecie. Postawili na młodych

Heo "ShowMaker" Su i Kim "Canyon" Geon-bu to zawodnicy, którzy byli głównymi autorami ostatnich sukcesów DWG KIA. Koreański zespół zdominował w 2021 roku w domowej lidze oraz był od włos od obrony tytułu mistrza świata z 2020 roku. W finale tegorocznych Worldsów poległ on jednak wynikiem 2:3 z EDward Gaming.

Gwiazdorski duet pozostaje w DWG KIA

Czterem graczom kończyły się kontrakty wraz z otwarciem okienka transferowego w League of Legends, co miało miejsce 15 listopada. Mowa tutaj między innymi o ShowMakerze oraz Canyonie, którzy według wielu są najlepszymi zawodnikami DWG KIA z tego roku. Na całe szczęście dla fanów koreańskiej organizacji, obaj z nich podpisali nowe umowy. Do duetu dołączą za to trzy nowe nabytki.

Są nimi Noh "Burdol" Tae-yoon, Seo "deokdam" Dae-gil oraz Kim "Kellin" Hyeong-gyu. Pomimo młodego wieku (najstarszy deokdam posiada zaledwie 21 lat) każdy z nich posiada niemało doświadczenia w profesjonalnym League of Legends. Członkowie tercetu reprezentowali niegdyś takie drużyny, jak Gen.G, Nongshim RedForce, czy T1 Academy.

Czy nowy skład spełni oczekiwania?

Opinie na temat nowego składu DWG KIA są podzielone. Niektórym fanom na Twitterze nie podoba się sięganie po aż trzech mało doświadczonych zawodników, inni uważają, że pod skrzydłami ShowMakera i Canyona prędko się oni rozwiną. Czas pokaże, jak będzie naprawdę. League of Legends Champions Korea najprawdopodobniej wystartuje jak co roku w styczniu. Dokładna data pozostaje obecnie nieznana.

