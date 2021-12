Duży sukces polskiego gracza. Wygrał prestiżową ligę esportową

FPL Circuit to liga dla najlepszych graczy CS:GO w Europie. Zawodnicy traktują spotkania jak indywidualny trening, ale odbyty w meczowych warunkach. W listopadzie najlepszym zawodnikiem był Polak – Szymon „kRaSnaL" Mrozek.

Błyskawiczny postęp

Zawodnik x-kom AGO w ostatnich miesiącach zaliczył niesamowity progres. Do najważniejszej indywidualnej ligi w Europie – FPL-a – awansował w sierpniu. Miesiąc później dołączył zaś do x-kom AGO, w październiku z kolei został podstawowym graczem Jastrzębi. W listopadzie za to triumfował w FPL-u. Nie ma miesiąca, w którym kRaSnaL zanotowałby zniżkę formy.

Jak wyglądały statystyki 18-latka w listopadzie? Zawodnik zajął 1. miejsce, wygrywając 41 z 62 rozegranych spotkań. Zdobył przy tym 1935 punktów, czyli o 45 więcej od zawodnika znajdującego się na drugim miejscu. Za zwycięstwo w lidze Mrozek otrzyma 4500 dolarów.

Polacy w czołówce

Co ciekawe kRaSnaL nie jest jedynym polskim graczem, który wylądował w listopadzie na podium. Ta sztuka udała się również Piotrowi „morelz" Taterce, który zajął 3. miejsce i zainkasował przy tym 2 tysiące dolarów. Polak rozegrał w listopadzie mnóstwo spotkań – aż 117.

W czołówce znalazło się miejsce dla innych graczy z Polski. Mowa o Pawle „innocent" Mocku i Karolu „rallen" Rodowiczu. Zawodnicy Anonymo Esports zajęli kolejno 17. i 20. miejsce w lidze.

Skąd takie dobre wyniki polskich graczy? Listopad był intensywnym okresem dla najlepszych zawodników w Europie. Początkiem miesiąca rozgrywano bowiem PGL Major Stockholm, później zaś odbył się BLAST Premier Fall Final 2021. Oba turnieje rozegrano na LAN-ie, więc zawodnicy z najlepszych drużyn w pełni skupiali się na swoich rozgrywkach, niż na konkurowaniu w FPL-u. Widać to po końcowej tabeli, w której próżno szukać graczy z czołowych zespołów.

