Zespół wygrał walkowerem przegrany mecz. Czy to było fair play?

Warto czytać regulamin. Nie wiedzieli o czym przeciwnicy MAD DOG’S PACT, którzy złamali jeden z jego punktów. Nikt nie zwróciłby na ten fakt uwagi, ale Polacy po porażce zgłosili sprawę do admina i dzięki temu otrzymali walkowera.

Niedozwolony skin

Mecz pomiędzy MAD DOG’S PACT a bRUSH nieoczekiwanie skończył się zwycięstwem tych drugich 16:9. Polacy jednak łatwo nie dawali za wygraną i znaleźli pewne wykroczenie, które poskutkowało walkowerem. O co dokładnie chodzi?

Sprawę wytłumaczył jeden z zawodników bRUSH – Emil „naesman" Nasman. 19-latek opublikował na Twitterze informację o walkowerze. Jego drużyna została ukarana za korzystanie ze skórki do postaci. Jest to niedozwolone, ponieważ może mylić przeciwnika. MAD DOG’S PACT zgłosili sędziemu ten fakt dopiero po rozegraniu piętnastu rund, kiedy sytuacja Polaków była zła – przegrywali 5:10.

Mecz zakończył się zwycięstwem bRUSH. Zawodnicy przygotowali się już do następnego pojedynku, ale otrzymali w międzyczasie informację o dyskwalifikacji z turnieju. Zyskali zaś gracze MAD DOG’S PACT, którzy mimo porażki na serwerze, przeszli dalej.

Mieszane reakcje

Jak zareagowała społeczność? Co prawda bRUSH złamało regulamin – w turniejach nie wolno korzystać ze skinów do postaci, ponieważ ich używanie można uznać za nielegalną przewagę. Sprawca – naesman – przyznał, już podczas rozgrzewki przeciwnik zwrócił mu uwagę na nielegalnego skina. 19-latek wówczas zmienił skórkę antyterrorysty. Po zmianie stron zapomniał jednak o zmianie również skórki do postaci terrorysty, co zauważyli gracze MAD DOG’S PACT i zgłosili już to bezpośrednio do admina.

Można podejrzewać, że PACT wykorzystało ten fakt jako powód do przyznania walkowera. W pierwszym przypadku Polacy postąpili fair i zgłosili problem na samym początku. Później, gdy mecz uciekł im spod kontroli, postanowili przemilczeć łamanie regulaminu i zgłosić to dopiero po zakończeniu spotkania. Polska organizacja nie zajęła oficjalnego stanowiska. Wypowiedział się zaś właściciel Anonymo Esports, który odwołał się do zasad fair play. - Nadal bym czegoś takiego nigdy nie zgłosił - twierdzi Mateusz "Sówek" Kowalczyk.

Wypowiedź Mateusza 'Sówek' Kowalczyka z Anonymo Esports. screenshot/Twitter

