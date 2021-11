Byli na szczycie, po dwóch latach organizacja wraca z nowym składem CS:GO

AVANGAR to organizacja, która stworzyła podwaliny pod obecne Virtus.pro. Kazachowie przez dwa lata nie byli obecni na profesjonalnej scenie CS:GO. Teraz wracają ze składem zbudowanym ponownie z graczy regionu CIS.

Szybko przyszło, szybko poszło

Organizacja AVANGAR to w pewien sposób unikat. Klub powstał w 2017 roku i potrzebował zaledwie dwóch lat, by wspiąć się na szczyt. Mowa o StarLadder Major Berlin, kiedy to drużyna dotarła wówczas do finału tego prestiżowego turnieju. Całej imprezy wygrać się nie dało, bo to zrobiło perfekcyjne Astralis, niemniej jednak tamtejsi gracze zapisali się w historii Counter Strike'a.

Po StarLadderze był inny sukces - zwycięstwo na BLAST Pro Series Moscow 2019. Wówczas kibice mogli być już pewni, że występ w Berlinie nie był przypadkiem i w regionie CIS narodziła się nowa, bardzo mocna drużyna. Zauważyli to również włodarze Virtus.pro, którzy byli rozczarowani wynikami polskiego składu i chcieli wrócić do wygrywania. Zdecydowali się w grudniu 2019 roku zatrudnić cały skład AVANGAR, jednocześnie rezygnując z Polaków.

W ten sposób AVANGAR zniknęło ze świata CS:GO. Organizacja złożyła nową, kazachską drużynę, ale ta wytrwała jedynie przez 2 miesiące w 2020 roku, nie wypływając na międzyregionalne wody. Ten epizod można więc przemilczeć. Tym samym przez niecałe dwa lata o AVANGAR nie słyszeliśmy nic. To taki sam okres, w którym organizacji od zera udało się wspiąć na szczyt światowej sceny.

Idzie nowe

Okres stagnacji nie trwał wiecznie, bowiem Kazachowie zdecydowali się ponownie podbić świat CS:GO. Postawiono na sprawdzony sposób, czyli zawodników różnej narodowości, niemniej jednak wszyscy pochodzą z regionu CIS.

Pieczę nad drużyną sprawuje Sergey "malinger" Lee, który jest trenerem. W zespole występują zaś: Vladislav "FinigaN" Usov, Gleb "s1natoRRR" Olchedayevskiy, Aleksej "znx" Zlatkovskij, Aidos "kade0" Hairjan, i Kaisar "ICY" Faiznurov. Pierwsza dwójka pochodzi z Rosji, FinigaN jest z resztą kapitanem drużyny i jej najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Warto wspomnieć również o kade0, który występował dla Syman. Reszta graczy jest na razie mało znana.

W co celują AVANGAR? Na razie przyjdzie pora na walkę w regionie CIS. Gdy zawodnikom uda się przebić na tamtejszej scenie, możemy się spodziewać ich w turniejach międzyregionalnych. To może jednak chwilę potrwać.

