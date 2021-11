Frenzy wyprodukuje międzynarodowe zawody simracingowe z pulą nagród 20 000 Euro

Zawody odbędą się w niedzielę 28 listopada 2021 roku w godzinach 14.00-16.00. Międzynarodowa transmisja wyprodukowana zostanie w języku angielskim i trafi do ponad 60 państw za pośrednictwem międzynarodowej platformy telewizyjno-streamingowej ESTV. Polscy fani simracingu będą mogli śledzić rywalizację na oficjalnej stronie zawodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Frenzy wyprodukuje zawody w nowoczesnym, warszawskim studiu o powierzchni 500 metrów kwadratowych, wyposażonym w 24 automatyczne systemy kamerowe, system montażu z czterema niezależnymi torami kamerowymi, oświetlenie GrandMA, system graficzny Xpression, system automatyki Mira, 5m towercam, 4m automatyczny slider, system komputerowy dedykowany dla rozgrywek e-sportowych, scenę centralną oraz stanowiska dla analityków i casterów.

"To dla nas wielki zaszczyt i okazja do podkreślenia naszych możliwości produkcyjnych. Współtworzenie tak prestiżowego wydarzenia poszerza nasze esportowe specjalizacje i jest kolejnym krokiem w międzynarodowej ekspansji Frenzy. Jestem przekonany, że produkcja z naszego warszawskiego studia podniesie światowe standardy transmisji simracingu." – mówi dyrektor zarządzający Frenzy Marcin Kilar.

Organizatorem i promotorem turnieju, irlandzka firma Digital Motorsports należąca do ESE Entertainment. Sponsorem głównym wydarzenia została firma G2A, ponadto event wspierany jest przez uznane marki związane zarówno z gamingiem i simracingiem: Corsair Gaming, Fanatec, Sim-Lab Products, Cube Controls i Cubic System. Oficjalnym partnerem technologicznym odpowiadającym za koordynację wyścigu online będzie ADAC - General German Automobile Club - największe europejskie stowarzyszenie motoryzacyjne. Pula nagród wynosi 20 000 Euro. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 Euro i tytuł Digital Motorsports Champion oraz prestiżowe trofeum, zdobywca drugiego miejsca otrzyma 2 500 Euro, a trzeciego - 1 000 Euro. Ponadto, trzech najlepszych zawodników otrzyma platformę do symulacji firmy Qubic System.

"Kiedy po raz pierwszy wszedłem do studia we Frenzy, wiedziałem, że nasza firma znalazła swój nowy dom. Frenzy dysponuje najnowocześniejszą infrastrukturą oraz doświadczonym zespołem produkcyjnym. To wydarzenie będzie ogromnym krokiem naprzód nie tylko dla firmy Digital Motorsports, ale dla całej społeczności simracingu. Zmierzamy w kierunku profesjonalnej i uznanej dyscypliny sportów motorowych, która jest prawdziwie cyfrowa. Jestem podekscytowany i szczerze cieszę się ze współpracy z zespołem Frenzy przy tym przełomowym wydarzeniu."- mówi Niall Maher, założyciel i dyrektor generalny Digital Motorsports.

Zawodnicy rywalizować będą na najpopularniejszej obecnie platformie simracingowej iRacing i zasiądą za wirtualnymi sterami Porsche 911 GT3 (992). W wyścigu finałowym wystartuje 33 kierowców w formie hybrydowej podczas 30-to minutowego wyścigu na torze Silverstone. 27 zawodników rywalizować będzie online, a 6 kierowców z warszawskiego studia. Polskich fanów na pewno ucieszy fakt, że wszyscy kierowcy startujący ze studia to rodacy, którzy brali udział w zakończony w październiku Mistrzostwach Polski w Digital Motorsporcie sponsorowanych przez Porsche Polska.

W stawce polskich kierowców pojawi się między innymi trzech najlepszych zawodników MPDM, czyli dwukrotny Mistrz Polski - Dominik Blajer oraz Wicemistrz i Drugi Wicemistrz Polski - Maciej Młynek i Mateusz Łuczak, a listę startową uzupełnią Michał Rak, Mateusz Nogaj oraz Jakub Maciejewski.

Rywalizacja zapowiada się niezwykle emocjonująco ze względu na udział topowych kierowców iRacingu na czele z Mistrzem serii Porsche Esports Super Cup Sebastianem Jobem, oraz mistrzem serii ADAC GT Masters – Moritzem Loehner. W zawodach zobaczymy także przedstawicieli najlepszych organizacji simracingowych: Coanda Simsport, Team Redline czy Williams Esports.