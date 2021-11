Zmiany w Wiśle Kraków. Markoś opuszcza dywizję CS:GO

Zmiany w Wiśle Kraków. Po półrocznej przygodzie z drużyną pożegnał się Kuba „Markoś" Markowski. 23-latek trafił na ławkę rezerwowych, co w praktyce oznacza rozstanie z zespołem. Na jego miejsce na razie wskoczy Wiktor „mynio" Kruk, który był reprezentantem Białej Gwiazdy przez ponad rok w swojej karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczymy mistrzynię świata, o co chodzi w tym Counter-Strike'u!

Koniec półrocznej przygody

Markoś dołączył do dywizji CS:GO w maju 2021 roku – zastąpił odchodzącego Olka „hades" Miśkiewicza. Snajper po 6 miesiącach został jednak przeniesiony na ławkę rezerwową. Zmiana nie powinna dziwić – Wisła All in! Games Kraków nie ma ostatnio najlepszego okresu. Drużynie co prawda udało się wygrać ESL Mistrzostwa Polski, ale następnie przyszły fatalne występy na ESL Pro League Conference oraz na V4 Future Sports Festival. Ponadto zespół jest obecnie na 60. miejscu w rankingu HLTV, podczas gdy jeszcze w kwietniu walczył o czołową trzydziestkę świata.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wisła podjęła decyzję, że to właśnie Markoś wyląduje na ławce rezerwowych, czyli de facto rozstanie się z zespołem. 23-latek był graczem Białej Gwiazdy prawie najkrócej – mniejszy staż ma tylko Tomasz „phr" Wójcik. Sam Markowski swój pobyt w Wiśle powinien dobrze wspominać. Jego występy indywidualne zazwyczaj stały na niezłym poziomie. Jego średni rating to 1.06, ale trzeba przyznać, że pierwsze trzy miesiące stały u niego na wyższym poziomie, niż ostatnie tygodnie.

Wunder oficjalnie poza G2. Transfer do Fnatic coraz bliżej?

Mynio wkracza do gry

Jak poinformował koordynator Wisły – Mieszko Łabuz – do drużyny ponownie wskakuje Wiktor „mynio" Kruk. 26-latek już raz był graczem Białej Gwiazdy i to przez długi czas – od momentu założenia zespołu w październiku 2019 do grudnia 2020. Od stycznia 2021 zaś był członkiem Anonymo Esports. W sierpniu tego roku zaś przeniesiono go na ławkę rezerwowych i od tamtego czasu zawodnik jedynie sporadycznie w mixowych składach pokazywał się na serwerze.

Mynio w Wiśle ma przyjąć rolę stand-ina. Oznacza to, że na razie jest tymczasowym zastępcą Markosia. Czy Kruk zostanie w zespole na dłużej? Tego dowiemy się zapewne w niedalekiej przyszłości.

Sama Wisła stosunkowo często zmienia skład. Przez drużynę w ciągu dwóch lat przewinęło się 11 zawodników. Tylko dwóch z nich – Grzegorz „SZPERO" Dziamałek i Grzegorz „jedqr" Jędras są w niej od początku, z tym wyjątkiem, że Jędras na krótką chwilę zasilił szeregi Illuminar, szybko jednak wrócił do Wisły.

Dwie twarze Anonymo. Polacy o krok bliżej ESL Pro League